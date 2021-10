Alex Renfroe, el deseado

El hombre más esperado ya está en Burgos listo para jugar hoy contra el MoraBanc Andorra. El retraso de la liga de Puerto Rico por la pandemia provocó una demora en el regreso de Alex Renfroe, pero tras resolver los últimos flecos de su contrato ya está aquí. En casa. Ha llegado en el momento propicio porque el otro base del equipo, Aleksej Nikolic, está tocado. Además, reaparece el día que vuelve la afición de forma masiva al Coliseum, algo que nunca ha disfrutado como azulón. Se frota las manos y sonríe como un niño pequeño solo con pensar en el ambiente que se vivirá hoy a las orillas del Arlanzón.

¿Primera vez con el Coliseum casi lleno?

(Sonríe) Sí, estaba deseando que llegara este momento. Quiero sentir lo que es jugar con el ambiente de antes de la pandemia. Estoy deseando jugar por primera vez con el Coliseum casi lleno.

¿Está listo entonces para jugar contra el MoraBanc Andorra?

Por supuesto. Llevo jugando al baloncesto toda la vida, así que siempre estoy listo.

¿En qué estado de forma llega después de haber competido en Puerto Rico?

No estoy en el estado de forma que me gustaría porque llevo tres semanas sin competir. Eso sí, he estado entrenando por mi cuenta y preparando el cuerpo para este momento. No sé si estoy al 70 o al 80%, pero me siento bien.

Apenas pudo descansar en verano, ¿le preocupa que le pase factura a medida que avance la temporada?

No me preocupa, me encanta jugar y me pagan por ello. La gente también hay días que va cansada a sus trabajos. Mi cuerpo está preparado para jugar y espero hacerlo hasta que un día me diga que no puede más.

Ya tuvo una experiencia en Puerto Rico en 2018, ¿recuerda cómo se sintió esa campaña?

Fue justo antes de ir a Manresa. Recuerdo que llegué y ganamos muchos partidos seguidos. Si pudiera elegir ser el jugador que era la última vez que vine de Puerto Rico, lo haría. Espero que rinda otra vez así.

(La entrevista completa y toda la información sobre el partido San Pablo-Andorra de hoy, en la edición de papel de Diario de Burgos)