Muy alta incidencia en Odra-Pisuerga, la Demanda y el alfoz

La pregunta sobre qué está pasando para que Burgos no se sacuda de encima la cuarta ola no solo se formula en cualquier corrillo de la capital. También hay pueblos más o menos aislados o comarcas enteras en las que no se explican qué han hecho para que la covid-19 vuelva a dominar las conversaciones, para recordar que no había salido de nuestras vidas. Solo Oña, Pradoluengo y Espinosa de los Monteros encadenan semanas de tranquilidad.

La comarca Odra-Pisuerga aparece como un claro ejemplo. En Villadiego se refleja en la estadística el cribado masivo realizado la semana pasada, que se cerró con 13 positivos entre 800 personas. Solo en el municipio se han contabilizado 15 infectados en los últimos 7 días, mientras que la zona básica de salud está por encima del medio centenar en 14 días. Así, la incidencia por cada 100.000 habitantes se dispara hasta los 1.533 casos.

En la vecina Melgar de Fernamental se ha multiplicado por 100 hasta llegar a los 710 casos por cada 100.000 vecinos, con 11 casos en la última semana y casi la mitad sin haber determinado su trazabilidad (la cadena de contagio). Son numerosas las localidades del oeste en riesgo muy alto, entre ellas Sasamón,Castrojeriz, el Valle de Valdelucio, Sotresgudo, Basconcillos del Tozo, Rebolledo de la Torre, Humada...

En el sureste de la provincia, varias localidades de la Demanda se han coloreado en rojo. Quintanar de la Sierra ha subido esta semana a los 561 casos por cada 100.000, con 4 positivos en 7 días. Se encienden las alertas también en Palacios de la Sierra, Vilviestre del Pinar y Huerta de Arriba, así como en Huerta de Rey. En Salas de los Infantes se intuye una posible subida, con 5 casos en 7 días.

Belorado tiene una incidencia elevadísima, casi 800, pero con 4 casos esta semana empieza a bajar, al igual que elAlfoz de Quintanadueñas (5), elValle de Mena (3) y Treviño (0). Sube en Miranda (46) y en la Merindad de Río Ubierna (5).