La falta de 5 docentes indigna a familias del Conservatorio

No es la primera vez que el Conservatorio Profesional de Música Rafael Frühbeck de Burgos inicia el curso sin profesorado suficiente, aunque en esta ocasión el problema se ha agravado provocando la indignación tanto de las familias como de la Dirección del centro. Las clases comenzaron el pasado lunes con la falta de siete docentes de distintas especialidades. Dos de ellos se incorporan hoy, tal y como se informó este martes, si bien la cobertura del resto se presenta más complicada a pesar de que todas las vacantes habían sido comunicadas previamente a la Consejería de Educación para evitar que se produjera esta situación.

Así lo confirma el director del centro, Rubén Ramiro, quien acusa al Gobierno regional de «falta de previsión» respecto a una problemática de la que «ya venimos advirtiendo desde hace años» y que, en su opinión, no responde a una falta de aspirantes. «Todos los cursos titulan alumnos de Profesional que no pueden acceder a estos puestos», remarca, exponiendo como motivos la ausencia de oposiciones, que en algunos instrumentos no se han convocado desde 2004, o el hecho de que las listas se encuentren agotadas u obsoletas. En este punto, precisa que los candidatos existentes «ya no se encuentran disponibles» porque están jubilados o cuentan con una plaza fija en otras Comunidades.

Esa petición de actualización de listas no solo la ha realizado el centro sino también la Asociación de Madres y Padres Antonio José, que el año pasado ya remitió un escrito al respecto a la Dirección General de Recursos Humanos. Su secretario, Pedro Mediavilla, asegura que el curso pasado no se cubrió una plaza de Guitarra hasta el mes de diciembre. «No es admisible una situación así en el sistema educativo», remacha, al tiempo que acusa a los responsables regionales de «dejación de funciones y falta de competencia». Aquel escrito no obtuvo respuesta, al igual que, según Ramiro, los que ha enviado el Conservatorio. Al respecto, precisa que se trata de una cuestión que compete a Valladolid, eximiendo de responsabilidad a la Dirección Provincial de Educación de Burgos.

Las plazas que no se han cubierto corresponden a Piano, Guitarra, Acordeón, Órgano y Tuba. Para esta última se ha tenido que recurrir al servicio público de empleo (Ecyl), mientras que otras están pendientes de listas extraordinarias, que «aún están elaborando», y «puede que en otros casos se encuentren ya agotadas». Este martes se comunicó la incorporación de un profesor de Contrabajo y otro de Coro, noticia que sorprendió al centro aunque no por ello resuelve toda la problemática. Ramiro exige a la Junta que convoque las llamadas listas dinámicas, que sí que se han publicado en otras especialidades de Secundaria, y que permiten a los interesados apuntarse a las mismas, ya que su mayor temor, además de las que continúan sin cubrirse, es que, en caso de no habilitarse este proceso, se topen con situaciones similares durante el curso a la hora de sustituir a un profesor por cualquier circunstancia.

El problema afecta tanto al grado de Elemental como al de Profesional, si bien el centro y el Ampa coinciden en que resulta más «sangrante» en la primera etapa, ya que los alumnos necesitan de acompañamiento. «Hay familias que se están planteando no volver a matricular a sus hijos», señala Ramiro. Mediavilla, por su parte, subraya el «malestar» del Ampa y señala que no descartan movilizaciones, aunque prefieren no llegar a ese punto y piden «que haya profesores».