Chóferes de bus se libran de devolver horas no trabajadas

La Sala de lo Social número 1 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado parcialmente un recurso del Ayuntamiento contra una sentencia del Juzgado de lo Social 3 y reconoce que los conductores de autobuses urbanos tenían que devolver las horas no trabajadas cuando al inicio de la pandemia se redujo el número de líneas y se establecieron servicios mínimos, al serles de aplicación el Real Decreto Ley 10/2020 que regulaba el permiso retribuido recuperable (desde el 30 de marzo al 9 de abril de 2020) y la recuperación del tiempo en que sus trabajadores estuvieron localizables pero no realizaron trabajo de conducción.

Sin embargo, el fallo reitera que la ‘bolsa de horas’ que se conformó por parte de la Gerencia del Servicio de Movilidad y Transporte Urbano (Samyt) para cubrir las necesidades que surgieran en el servicio no estaba amparada por el citado Real Decreto ni por los decretos de Alcaldía al pretender la compensación de las horas trabajadas con las no realizadas desde el estado de alarma. «Ni la normativa estatal ni los posteriores decretos de Alcaldía contemplaron, habilitaron o avalaron directa o indirectamente la constitución de una bolsa de horas que permitiese que las horas de trabajo realizadas a partir del 4 de junio de 2020 se llevaran a cabo en la compensación de las horas no realizadas durante el estado de alarma en los términos de la negociación colectiva», señala el fallo.

El TSJ establece que la Gerencia del Samyt adoptó una medida «claramente invasiva de condiciones esenciales de la relación laboral como la jornada y el salario, decidiendo unilateralmente su compensación como la base de parámetros solo fijados por ella, por ejemplo el tiempo de trabajo a compensar (más de 15.000 horas de trabajo no desarrollado) y el alcance de la compensación, hurtando a la negociación colectiva cualquier participación», añade la sentencia, al tiempo que considera que hubo una «vulneración» de varios artículos del Estatuto de los Trabajadores y considera «nula» la decisión comunicada a través de los tablones de anuncios del Servicio.

Algunos trabajadores se negaron a realizarlas si no se las pagaban y otros las hicieron. Los representantes de los trabajadores (CGT fue el impulsor y se sumaron UGT, CCOO, USO y CSI-F) recurrieron y el Juzgado de lo Social 3 le dio la razón y el Ayuntamiento recurrió al TSJ, cuyo fallo se conoció ayer y que es recurrible en casación ante el Supremo. Aunque la sentencia reconoce que no es prestación efectiva de trabajo el tiempo que los trabajadores estuvieron localizables en sus domicilios durante la pandemia, en base a una sentencia del Tribunal Europeo del mes pasado, los sindicatos entienden que no se les puede exigir a ellos lo que no se ha exigido al resto de empleados.

Se da la circunstancia de que el Samyt fue el único servicio en el que se constituyó esa bolsa de horas, en el resto de servicios o áreas municipales se dejó a la negociación y nunca se concretó. El Real Decreto que regulaba el permiso retribuible recuperable establecía que la horas no trabajadas en la pandemia se tenían que recuperar antes del 31 de diciembre de 2020. El equipo de Gobierno se dejó pasar la fecha y fió a una ley nacional la posible fórmula para la recuperación en 2021. No hay noticias.