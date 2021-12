«Quedan tres partidos hasta Navidad y queremos los tres»

Venía en una dinámica no excesivamente positiva tras la lesión sufrida ante el Palencia el pasado 17 de octubre, pero después de rubricar el segundo tanto de la Arandina este pasado fin de semana en Santa Marta (0-2), el delantero soriano Sergio Santacruz 'Santa', parece por fin haber dado el salto de confianza que necesitaba.

Lo ha hecho además en el mejor momento posible para su equipo dado que, tras encadenar dos nuevas victorias consecutivas, la Arandina se ha instalado definitivamente en la parte alta de la tabla. Un escenario que 'Santa' asume llega porque la plantilla ha conseguido meterse en una «dinámica muy buena» y logrado sentirse «bien y cómoda» sobre el césped tras un «inicio un poco malo» de competición, pero en el que no le duelen prendas tampoco en reconocer que echa en falta alguno de los puntos que se han quedado por el camino para estar mejor situados.

«Sobre todo los del Ávila y Bembibre», relata, «porque esos días tuvimos muchísimas más ocasiones que los rivales y fuimos superiores». De ahí, que el soriano catalogue como «una pena» no haber podido sumar dichas victorias al casillero blanquiazul en liga. Porque «esos cuatro puntos», añade, «al final ahora nos habrían metido arriba del todo con 24».

Sin embargo, y pese a la autocrítica, el futbolista no lamenta la situación actual de los de El Montecillo. Y no lo hace porque 'Santa' valora positivamente el momento de juego que atraviesa el bloque arandino ante un final de primera vuelta en el que, ambicioso, espera poder ganar todos los partidos que restan para poder «empezar el año con energía y sabiendo que podemos estar ahí».

Ahora bien. En esa tesitura, sabe que cada encuentro tendrá sus pequeñas particularidades antes de poder tomar el merecido descanso invernal. El primero, a disputar este próximo domingo ante el Numancia B, porque como apunta, «es gente joven que mete mucho ritmo a los partidos». El segundo, el Ciudad Rodrigo, por tratarse el desplazamiento de un «viaje largo, de tres o tres horas y media» y un campo «en el que no he jugado y no sé si el equipo conoce». Y el tercero, el Astorga, porque pese a su mal momento deportivo, no deja de ser un «clásico de la Tercera» y «puede meterte mano en cualquier momento».

Por eso, sentencia cauto, pese a la buena racha actual, «la victoria de Santa Marta fue importante» para el proyecto blanquiazul. Tanto o más que su gol a nivel particular, «que también ayuda», puesto que, tras su reciente lesión, finaliza, «no acababa de enganchar y estaba todavía un poco con dolor».