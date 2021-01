Caselli: «El proyecto es exitoso y a algunos les molesta»

Antonio Caselli llegó el viernes por la tarde a Burgos. Y lo primero que hizo fue reunirse con varios integrantes de la plantilla. El primero fue Saúl Berjón, un hombre importante en el vestuario de El Plantío. Minutos después cenó con el entrenador, Julián Calero, con el que, según asegura el propio Caselli, habló del estado de la plantilla. Ayer acudió al estadio para presenciar la goleada del Burgos CF ante el Oviedo Vetusta, pero antes aprovechó para repasar la actualidad del club y todos los problemas que han surgido en los últimos días, desde la tramitación de la ficha del entrenador, hasta la denuncia que existe en la FIFA o el posible traspaso de Juanma al Badajoz, además de la deuda que mantiene el club con el Burgos Promesas.

Antonio Caselli aseguró que espera arreglar la situación de Calero esta misma semana; también que pagará la multa de la FIFA y que no quiere traspasar a Juanma, jugador que por motivos personales ha pedido salir del club con destino a Badajoz. Sobre el Burgos Promesas, asegura que la deuda es de 40.000 euros, muy lejos de los 400.000 que reclama el club de Castañares; y se remite al convenio firmado por ambos clubes.

¿Solucionará ya el caso Salmerón para poder inscribir a Julián Calero?

Lo primero que quiero es agradecer a Calero su paciencia. Es un excelente profesional. Estuve cenando con él nada más llegar el viernes, intercambiando ideas sobre el equipo. Me dijo que estaba muy bien el equipo, que estaba muy contento. La realidad es que tenemos que solucionarlo. Es una situación que ya me cansa hasta a mí, todos estamos cansados. Los abogados que contrató el club por mediación de alguna persona me asesoraron, seguramente de forma errónea, que había que hacer un juicio a Salmerón en los tribunales normales. Estamos con ese juicio, pero mi intención y voluntad es solucionar el tema de Calero rápido y espero que contra el Valladolid se siente en el banquillo.

¿Pero lo confirma?

Estoy haciendo lo imposible.

Si no lo hace, ¿existe riesgo de descenso?

No. Ya lo sabe usted. Eso ha sido una patraña para crear incertidumbre en la ciudad, una ciudad históricamente golpeada por ese tema. Han tocado este tema a propósito y la ciudad es lógico que esté preocupada porque ya vivió un descenso administrativo. Yo aseguro que eso no es así, es una patraña.

¿Se irá Juanma al Badajoz? ¿Lo traspasará?

Lo que yo quiero es que Juanma se quede en el Burgos. Falta poco para mayo y él tiene otro año más de contrato. Juanma me ha manifestado su situación personal. Su pareja es de Badajoz. A él le encantaría seguir en el Burgos, pero tiene que prevalecer su situación personal, el embarazo de su señora que tiene la familia en Badajoz. Pero yo no voy a rifar el patrimonio del Burgos. Juanma, por el momento, no se va a ir. Calero quiere quedarse con toda la plantilla y todo esto pasa por una decisión de él y del director deportivo. Hablaré con ellos, que son los que decidirán el tema, pero mi intención es que Juanma se quede.

¿Habrá más salidas? ¿Algún jugador le ha manifestado su interés por irse?

Ninguno. El Burgos va primero. El año pasado nos costaba cerrar fichajes porque estábamos entre los cuatro últimos; ahora todos nos llaman porque quieren venir al Burgos. El Burgos va líder y es cotizado por representantes. Los jugadores aquí están contentos.

A finales de diciembre hubo rumores sobre un posible plante de los jugadores porque no cobraban.

Los jugadores están al día.

Otro tema preocupante es la imposibilidad de poder fichar por la denuncia de un club brasileño ante la FIFA que obliga al Burgos a pagar una cantidad económica.

Lo ha dicho la FIFA y hay que cumplir. Hasta que no lo hagamos, tenemos los derechos suspendidos. Se pagará pronto. Ahora, es bastante injusto por un futbolista que no jugó ni un minuto en el Burgos.

¿Existen impagos a proveedores?

Pueden existir mínimas facturas de pagos como los tienen un montón de equipos de España, también en Primera División. No sé porque acá se arma tanto escándalo si la situación económica del Burgos es estable. Acá todo se agranda, será porque el proyecto es exitoso y a alguno le molesta (...).

