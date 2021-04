100 peticiones para una plaza de mantenimiento en la UBU

Tres días de plazo para presentarse a un puesto eventual de mantenimiento en la Universidad de Burgos. A pesar de la premura con la que se convocó esta oferta de empleo, que ha despertado alguna crítica, la institución académica ha recibido 99 solicitudes para ocupar dicha plaza. En este momento ya se ha está realizando una primera selección de currículos para continuar con pruebas prácticas acordes con el desempeño de su labor.

La vacante es para la Escuela Politécnica Superior de la Milanera y sus funciones corresponden a trabajos de mantenimiento «básico», ya sea de albañilería, fontanería, electricidad, pintura, carpintería o cerrajería, tal y como recoge la oferta. En el mismo documento se deja constancia de que la duración del contrato, de jornada completa, será de un año, si bien fuentes de la UBUprecisan se trata de un tiempo aproximado ya que prevén que se extienda solo seis meses hasta que se convoque el concurso público para ocupar dicho puesto.

Los requisitos que se exigen son el titulo de Educación Secundaria Obligatoria, experiencia profesional en las funciones a desempeñar, nivel básico de informática y permiso de conducir B1. Lo que más llama la atención de la oferta son sus tiempos, ya que se aprobó el 6 de abril, se publicó al día siguiente en el tablón de anuncios de la institución y el fin de presentación de solicitudes acababa el día 9, a pesar de lo cual el volumen de currículos ha sido muy elevado.

El escaso plazo ha despertado las críticas de uno de los miembros del Consejo de Gobierno. Jorge Santamaría, representante de la plataforma Estudiantes por el Cambio con presencia en el Claustro, quiso exponer su postura contraria a la forma de proceder de la Universidad en la sesión de consejeros de la semana pasada. Al ser extraordinaria y «no admitir ruegos y preguntas», según la Universidad, envió un correo electrónico posterior a todos sus integrantes.

En él denuncia esos tiempos, además de que afirma que «no es una plaza de urgencia» y que no se ha publicitado en internet «ni de ninguna manera». De igual forma, avanza que su agrupación ha consultado la cuestión «con profesores y miembros de la UBU, así como con un abogado» por si hubiera alguna irregularidad. En cualquier caso y «antes de tomar actuaciones», expone que «la forma de proceder no parece la razonable para una oferta de una institución pública», solicita explicaciones al Gerente y pide que se vuelva a ofertar de forma «moralmente correcta».

Preguntada por todos estos aspectos, la institución asegura que se trata de un puesto eventual que requiere de «urgencia» para cubrirse. Explica que de las dos vacantes de mantenimiento que había en la Politécnica de la Milanera, una no se ha convocado y la otra estaba ocupada por un trabajador que se ha «jubilado de forma anticipada». Ante esta circunstancia, sostiene que no había ninguna bolsa laboral abierta, por lo que se acudió al Ecyl para conseguir candidatos. Los aspirantes, según añade, no cumplían con el perfil requerido, aunque se ha vuelto a cursar otra petición. Debido a la necesidad de cobertura, optó por lanzar la oferta y afirma que los plazos entran dentro de lo «habitual» al ser «urgente» y no pedir «ninguna acreditación».