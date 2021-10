Telecos, pero antes soldados, de aniversario

La mayor parte de los conflictos bélicos ya no se dirimen en el campo de batalla sino en un terreno menos concreto, el de las telecomunicaciones. Todos los ejércitos, y el español no es una excepción, han ido incorporando en los últimos años unidades especializadas en el tratamiento e intercambio de información. Uno de ellos no es otro que el Regimiento de Transmisiones número 1, que nació en Burgos tras escindirse de su hermano mayor, el Regimiento de Ingenieros, y que en este 2021 cumple 25 años de existencia.

Cuatro de los militares más veteranos de este joven pero no inexperto destacamento relatan cómo recalaron en esta unidad asentada en el acuartelamiento Cid Campeador (Castrillo del Val), sus esfuerzos para reciclarse día a día con formación continua en un campo que no deja de evolucionar y sus vivencias en un regimiento que cada año cubre un amplio programa de ejercicios que obliga a sus integrantes a convivir lejos de Burgos y estrechar lazos que les unen aún más en un mismo propósito: el servicio a la Fuerzas Armadas y a los ciudadanos de España.

