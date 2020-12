Partido trampa para el Hereda San Pablo en Estambul

No hay rival más peligroso que aquel que está herido en su orgullo. La derrota del Darussafaka en el Coliseum por una diferencia de 30 puntos fue un jarro de agua fría para un equipo no está acostumbrado a recibir esos correctivos. A nadie le gusta perder así, pero menos a un club que solía codearse con los mejores en la Euroliga y que fue campeón de la Eurocup en 2018. Los turcos recibirán hoy (18.00 horas/DAZN) al Hereda San Pablo con el cuchillo entre los dientes y sabedores de que muchas de sus opciones de clasificación pasan por sacar adelante su partido en casa. La presión recae sobre sus hombros, aunque los pupilos de Peñarroya no quieren confianzas y son conscientes de que ganar en Estambul sería lograr más de medio billete para la siguiente ronda de la Basketball Champions League.

La batalla en tierras turcas es, sobre el papel, el encuentro más complicado de la fase de grupos y supondrá el inicio de la segunda vuelta. El San Pablo cuenta ya con dos victorias y, a parte del envite en la cancha del Darussafaka, tendrá que recibir al Filou Oostende y visitar al Happy Casa Brindisi. De ganar hoy, puede que ese difícil viaje a Italia lo haga con la tranquilidad de estar clasificado. En caso contrario, es probable que se tenga que jugar en todo por el todo en Brindisi.

Cábalas aparte, el Hereda San Pablo viajó ayer por la mañana...

