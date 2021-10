El Mirandés afronta un encuentro entre semana ante el Girona con la tranquilidad que dio vencer en Ibiza, pero con el objetivo de «demostrar que seguimos mejorando», afirma el técnico Lolo Escobar, que destaca que el bloque que dirige debe centrarse en la jornada siguiente, sin pensar más allá, porque «el equipo tiene que dedicarse a jugar finales y eso es lo que vamos a intentar hacer».

Escobar no piensa en el domingo ante el Almería «para que todos vayamos al 200%» ante el Girona, ya que «la gasolina de los jugadores son las victorias». El depósito lo cargaron ante el Ibiza con el 0-2, en un encuentro en el que ganó protagonismo el doble pivote. «Es algo que habíamos utilizado», recuerda el técnico, que puntualiza que su libreta esconde «tres sistemas que se pueden dar incluso en un partido en función de cómo vayamos, al final hay que perfeccionar todo».

El técnico no adelantó nada más en cuanto al esquema, pero tampoco sobre los posibles cambios en el once, porque «en esta categoría todo el mundo se guarda cartas», por lo que no da pistas aunque sostiene que «tengo una plantilla compensadísima y los veo a todos en un estado de ánimo óptimo, por lo que salga quien salga daremos un nivel parecido».

Respecto a la faceta defensiva y tras el duelo en la isla,Escobar manifiesta que «el trabajo siempre acaba saliendo», pero en cualquier caso admite que el bloque «salió reforzado».

Sobre el rival, y pese a que está en puestos de descenso, el técnico rojillo asume que «está en un sitio en el que creo que no va a terminar». El potencial de los catalanes está fuera de dudas y además en esta categoría «tanto el primero como el último te puede hacer un roto, como tú lo puedes hacer, por lo que su posición en la tabla me da igual».