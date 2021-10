«Jugar con Javi García, Julen o Nico es fácil»

Acaba de desembarcar en División de Honor Plata y en el Tubos Aranda Villa de Aranda, pero lo cierto es que el caso de Javi Domingo no deja de ser digno de estudio. Lo primero porque, con 21 años, prácticamente es un jugador que tiene más futuro que bagaje a sus espaldas. Lo segundo porque, a esa palpable juventud, el primera línea levantino está aunando un desparpajo inusitado sobre el cuarenta por veinte para un debutante en la categoría y, por el momento, prácticamente todo lo que está haciendo le está saliendo bien.

«La verdad es que estoy contento con los minutos que he jugado hasta ahora y con el papel que estoy teniendo en el equipo», ha valorado para DB el propio Domingo tras dos jornadas de liga disputadas con resultado desigual para los intereses ribereños (derrota en Guadalajara y victoria en Aranda ante Zamora), pero que han servido, a la postre, para inaugurar el casillero de triunfos amarillos en la temporada.

«La victoria ante Zamora nos ha dado, sobre todo, un plus de confianza que necesitábamos», asume. «Llegábamos después de jugar fuera de casa un partido donde las sensaciones no habían sido todo lo buenas que queríamos» y, «aunque todavía tenemos cosas que mejorar; sobre todo en defensa porque al final esta sábado vino un equipo de fuera y nos hizo 27 goles en el Príncipe de Asturias», manifiesta, lo positivo es que «el triunfo nos ha dado mucha moral para afrontar el próximo partido en Pontevedra, que será un desplazamiento muy difícil».

Además, y pese a que ante Cisne este fin de semana el Tubos Aranda se encontrará con un bloque muy consolidado en su visita a feudo gallego, el primera línea amarillo no oculta que, igualmente, espera allí poder seguir dando pasos adelante en su crecimiento personal. Todo porque, como relata, «aunque estoy contento con mi rendimiento actual en este momento, creo también que aún puedo dar un poco más».

Sobre todo asociándose con compañeros como «Nico, Julen o Javi García por ejemplo», enumera. Piezas de las que destaca «tienen un estilo de juego que se complementa con el mío al ser también jugadores muy fintadores», y con los que, apostilla, «es muy fácil jugar». Es por eso, expone, «que quizás mi adaptación haya sido tan rápida. Porque me he encontrado muy a gusto con ellos».

Impresionado. La dificultad que encontrará el equipo arandino este sábado en Pontevedra no será flor de un día por acudir Cisne a la cita como líder en solitario del Grupo A y demostrar estar en forma al acumular pleno de victorias en liga. Este año los partidos a domicilio cobrarán un hándicap especial a superar dado que, los pabellones, podrán contar con aforo ampliado respecto al curso anterior si la evolución de la pandemia lo sigue permitiendo. Un condicionante con el que tocará lidiar cada 15 días, pero que tendrá su lado positivo al poder recuperar ese mismo espíritu para el Príncipe de Asturias. Testigo de ello resultaba el propio Domingo esta última jornada al experimentar como local su debut a orillas del Duero. Un escenario que le dejaba «impresionado», como ha reconocido porque, «aunque lo había visto en vídeos que me habían mandado, no lo esperaba así. Es una cosa que hay que vivir. Estás jugando y notas a la afición apretando», relata. «Disfrutas».