La hostelería se libra del pasaporte covid

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería, Fernando de la Varga, ha anunciado esta mañana que el sector no se verá afectado por la implantación del pasaporte covid para acceder a sus establecimientos. Durante una rueda de prensa para presentar la Ruta del Vermú, el responsable de la patronal aseguró que la decisión se la trasladó ayer el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, lo que supone un alivio porque "no se puede condenar a un colectivo por un minoría", en referencia a las personas que aún no se han vacunado.

Respecto a la posible restricciones de los horarios de cierre, el empresario señaló que se trata de una medida que "se ha visto que no es efectiva porque el virus no circula a partir de las once de la noche".