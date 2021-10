La Bureba solicita más transporte para ir al médico

La zona de Briviesca cuenta ya con el bono rural de transporte gratuito con el que los usuarios de 85 localidades podrán viajar a través de las 18 rutas que forman parte de esta área. Roberto Saiz, delegado territorial de la Junta, se encargó de presentarlo ayer, pero los alcaldes le expresaron que, aunque sí se trata de una mejora, esto realmente no soluciona sus problemas para poder llegar hasta algunos servicios básicos. La principal preocupación se encuentra en estos momentos en la asistencia sanitaria al considerarse vital que existan más medios para acudir al médico cuando se requiera, algo imposible de lograr con un viaje semanal.

«Se está haciendo publicidad a algo que ya existía cuando lo que se demanda es mejorar lo que tenemos», aseguró Elías Plaza, alcalde de Los Barrios de Bureba, que considera «necesario y obligatorio» que al menos puedan contar con transporte a Briviesca al menos tres días a la semana. Con un día considera que no se resuelve nada e insiste en que si se quiere que la gente viva en los pueblos se deben ofrecer servicios. Además destacó que mientras en el municipio se ha mantenido su consultorio previa cita, en las pedanías se ha cerrado. Un problema compartido, que tanto él como otros alcaldes que asistieron a Briviesca le manifestaron al delegado territorial de la Junta.

Sin embargo, las rutas se han establecido en función de la potencial demanda, explicó Saiz, a la vez que destacó que resulta «evidente» que todo lo que suponga mejorar ese servicio siempre está en estudio. Por otro lado, también dijo que «el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco tiene muy claro que la prestación de los servicios esenciales en el medio rural es fundamental para fijar población, por eso se van a mantener todos los consultorios abiertos y garantizar esa asistencia».

Desde que se implantó este servicio a la demanda en esta zona en el año 2010 se ha utilizado por más de 44.000 viajeros en las 18 rutas disponibles. Automóviles Soto y Alonso y Rebeca Vadillo López son las dos empresas concesionarias. «Se ha potenciado un servicio que existía y tenía gran éxito», desarrolló Saiz, que aseguró que en otras zonas ha tenido una gran aceptación puesto que se ha conseguido hacerlo más accesible tanto por la gratuidad como por la facilidad de acceso a través de la web.

Pero la opinión generalizada de los alcaldes demostró que esta medida no resulta suficiente. «No ha cambiado nada», comentó Isabel Alonso, alcaldesa de Rojas. Consideró que tampoco solucionará mucho a los vecinos y no cree que una app tenga demasiado éxito cuando está destinado a personas mayores, ya que generalmente los más jóvenes acuden en coche. Y ese euro que ahora no se cobrará tampoco supone mucho cambio. Recalca que la mayoría demanda está relacionada con la sanidad y «es mucha casualidad que la cita te coincida». En la misma línea, Tomás López, alcalde de Poza de la Sal, afirma que la principal inquietud de los vecinos está en que haya un transporte «prácticamente diario» a estos núcleos de población que ofrecen todos los servicios.

Nuevo servicio. Ya está en marcha este modo de reserva con aplicación para móvil, que se puede descargar de forma gratuita y funciona sin necesidad de acceso a internet. Este sistema convivirá con el convencional, en el número 900 204 020. Habrá también una tarjeta en la que se tiene que hacer un depósito inicial de cinco euros para entrar. Se implantó anteriormente en Sedano, Roa y Valle de Tobalina. Y el Valle de Valdebezana será el próximo en tenerlo, ya que el objetivo pasa por llegar a las 13 zonas de transporte y conseguirlo durante el primer trimestre de 2022.