1 de cada 10 trabajadores de residencias rehúsa la vacuna

Uno de cada diez trabajadores de 34 residencias de ancianos de la capital ha rehusado ponerse la vacuna contra la covid desde el comienzo de la campaña en los geriátricos, el pasado 30 de diciembre (en el complejo de Fuentes Blancas) y hasta el 21 de abril. La Junta publicó hace unos días estos datos oficiales, en los que se aprecia que el 11,7% de los 1.771 empleados de las residencias del municipio no han recibido dosis alguna. Sin embargo, no se especifica la razón del rechazo y puede haber un porcentaje significativo de la plantilla que se haya contagiado en este año largo por el coronavirus y que, por lo tanto, pueda haber adquirido anticuerpos e inmunidad por vía natural.

La estrategia nacional de vacunación, de hecho, especifica que se debe dejar transcurrir un plazo de hasta seis meses desde que se confirmó el positivo en SARS-CoV-2 y la inoculación de la vacuna. Y teniendo en cuenta que en la primera y segunda oleadas el virus recorrió las residencias de Burgos, puede haber casos en los que la no inoculación se explique por esta causa más que por una voluntad expresa de no vacunarse. Si este último fuera el caso, no obstante, el empleado está en pleno derecho, ya que la vacunación, frente a la covid o cualquier otra patología, es voluntaria.

Los datos oficiales revelan, no obstante, que la respuesta ha sido muy buena, tanto en trabajadores como en usuarios. Si entre el personal ha habido un 88,3% de participación en la campaña, entre los ancianos ha sido del 97,3%. Esto es, apenas un 2,7% no ha recibido profilaxis frente a la enfermedad del coronavirus. Y, como entre los empleados, no en todos los casos se debe a un rechazo expreso; hay otras causas que pueden imposibilitar la administración de una vacuna: infección activa por coronavirus u otra razón, consumo de determinados fármacos o, incluso, razones de salud.