PP y Cs defienden las líneas covid de la Junta

Los grupos Popular y de Ciudadanos, socios en el Gobierno autonómico, defendieron hoy las líneas de ayudas a empresas y autónomos para hacer frente a los efectos de la crisis de la covid-19, mientras la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, aseguró que son “ayudas para nadie” y les planteó a ‘populares’ y ‘naranjas’ si se creen que la gente “vive del aire” tras año y medio de restricciones.

En el pleno de las Cortes, la parlamentaria ‘morada’ presentó una moción, rechazada por PP, Ciudadanos y apoyada por PSOE, UPL y Vox, con la abstención de Por Ávila, al considerar que “las ayudas del Gobierno autonómico del PP y Cs no han llegado a nadie”. Expuso que cientos de familias no han recibido ni un solo euro debido a que las convocatorias tenían criterios excluyentes, cuantías insuficientes y se dirigían a determinadas cuestiones que no eran las necesarias, como las referidas al cierre de terrazas.

De esta forma, censuró en declaraciones recogidas por Ical que se habilitaran instrumentos financieros con créditos, que las empresas tendrán que devolver, en lugar de dar ayudas directas. Además, aseguró que las cuantías han dejado fuera a la mayoría de los solicitantes, como en su opinión ocurrió con los complementos a los ERTE, en las que tres de cada cuatro trabajadores se quedaron fuera, o en las del turismo, que apuntó ha llegado en su segunda convocatoria a la mitad, mientras en la primera se la denegó al 42 por ciento.

Por ello, planteó once medidas para que el comercio, la hostelería, el turismo y la cultura puedan salir adelante, con un importe de 540 millones, para no endeudar a empresas y familias, sino para rescatarles. También planteó bonos para incentivar el consumo, así nuevas convocatorias para cada uno de los subsectores culturales y reformar criterios, puesto que apuntó que la destinada a mayores de 55 años se cerró con solo una sola persona contratada en toda la Comunidad.

La socialista Laura Pelegrina destacó el escudo social habilitado por el Gobierno de España, que aseguró ha cumplido con Castilla y León y se preguntó si puede decir lo mismo la Junta. “Tarde”, “mal” y “nunca” actúa el Gobierno autonómico. “No lo han podido hacer peor”, apostilló y señaló que la Junta tiene la obligación moral de dar ayudas por cada uno de los ciudadanos que no han recibido ni un euro o por cada sector que ha dejado “abandonado a su suerte”.

El ‘popular’ Alberto Castro reconoció el trabajo y esfuerzo de empresarios y autónomos y acusó a Podemos, junto al PSOE, de hacer una “subasta” de las ayudas de la covid. Aunque reconoció que las líneas son “insuficientes”, destacó que Castilla y León está entre las cinco primeras autonomías en apoyos a los sectores afectados por la pandemia y acusó al Gobierno de crear 17 realidades diferentes al no coordinar las subvenciones. Además, pidió que los fondos europeos deben servir para “mirar hacia delante” y cambiar el modelo productivo.

En nombre de Ciudadanos, la procuradora Blanca Negrete tachó de “brindis al sol” la iniciativa y aseguró que de Podemos no espera una alternativa en gestión económica y de pandemias. Además, planteó si el plan de rescate ‘morado’ es subir la electricidad, las cuotas de autónomos o los impuestos y sobre las nuevas ayudas directas aseguró que no es razonable y viable pedir 540 millones, como si la Junta fuera un ente que “todo lo puede”. “Hemos puesto líneas antes que nadie”, defendió y añadió que la Junta ha sido un “ejemplo de inmediatez”, por lo que apuntó que no se le puede reprochar nada. “Esto es salir todos a una”, apostilló e instó a pedir los fondos del rescate de Plus Ultra.