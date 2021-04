Aranda podrá invertir 8,2 millones de los 10,7 de superávit

El año pasado, el Ayuntamiento de la capital ribereña no llegó a gastarse 10,7 millones de euros. Esta es la cifra final de la liquidación del anterior ejercicio económico, que deja la cantidad con la que podrá contar el equipo de gobierno para inversiones en 8,2 millones, después de restar los 2,5 que ya están comprometidos con la Junta de Castilla y León y el Ecyl en cursos de formación y contrataciones. Con estos números, el Ayuntamiento de Aranda contará con un total de 11,8 millones, sumados los 3,6 millones reflejados en el capítulo de inversiones de los presupuestos, aún sin aprobar.

Sin el proyecto de reparto de estos más de ocho millones de euros de remanentes sobre la mesa, la concejala de Hacienda, Elia Salinero (Cs), parte de que «necesidades hay muchas» para explicar que «una de las premisas fundamentales es ir a alguna de las cosas que tengan ya un proyecto al menos, no poner cosas que sean ideas muy buenas pero si no tienes el proyecto, que hay que licitarlo, que se presenten los proyectos y luego licitar la ejecución, te vas de plazo».

En esta situación, es decir, con un proyecto redactado para su ejecución está la remodelación de la avenida Castilla, con un coste total de 1,9 euros a invertir 935.000 euros con los presupuestos de 2021 y el resto para el ejercicio de 2022, que se podría adelantar a los remanentes. A esta obra se suman los proyectos de reurbanización de lo que queda de la avenida de Burgos y la pasarela peatonal entre el Montecillo y el parque General Gutiérrez, que tendrán que estar redactados en junio, y el de remodelación de los Jardines de don Diego, que se dilatará hasta octubre.

Entre los ediles que no conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento arandino hay diversidad de posturas y algunas coincidencias. El impulso al tejido industrial de la capital ribereña es uno de los más reclamados por la oposición, como los no adscritos, que recalcan que «falta un proyecto de trabajo y, si no lo hay, con nosotros que no cuenten» para aprobar el reparto como especificó Sergio Ortega, o la edil de IU. «Nosotros apostamos por las peatonalizaciones, cambios en las subvenciones y la creación de una oficina de captación de empresas», enumeró Vanesa González, recalcando que estas ideas «se solapan» con las inversiones de los presupuestos.

Desde Podemos, más allá de la preocupación por el estado del GR-14 y su apuesta por su arreglo, su portavoz municipal, pone el acento en la ejecución efectiva de los proyectos. «Viendo el camino que hemos llevado el año anterior, cuando muchos proyectos se quedaron sin ejecutar y esperemos que se hagan ya, como la avenida Burgos o los Jardines de don Diego, que no deja de ser la imagen de Aranda», enumeró Andrés Gonzalo.

En una postura más política se sitúan los dos ediles de Vox, que recalcan que «falta un plan de trabajo» y se muestran «escépticos por los plazos», según Vicente Holgueras; o el portavoz del PSOE, Ildefonso Sanz, que destaca que «los remanentes son un fracaso del equipo de gobierno».