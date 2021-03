La película 'Ane', de David Pérez Sañudo, logra tres goyas

La gran noche del cine español no ha podido dar más alegría al equipo de la productora Amania Films y su equipo. Su primer largometraje, la película Ane, dirigida por el joven cineasta menés David Pérez Sañudo, ha logrado tres goya, uno al mejor guión adaptado escrito por el propio Pérez Sañudo y Marinás Parés, un segundo para la actriz revelación, Jone Laspiur, y el tercero de la noche para la mejor actriz protagonista, Pátricia López Arnáiz. La joven vitoriana agradeció especialmente a David Pérez Sañudo haber confiado en ella para un trabajo con el que ha ganado prácticamente todos los premios de la temporada y esta noche el de mayor relevancia.

En un lugar de la comarca de Las Merindades que nadie ha querido desvelar, posiblemente por exigencia de la organización y para lograr contar con la mayor intimidad posible, los premios Goya fueron cayendo uno a uno a lo largo de una noche que a buen seguro quedará grabada en la mente de Pérez Sañudo, quien esta semana avanzaba a DB que "es difícil que ganemos, pero la ilusión está ahí". Sabía que la directora novel Pilar Palomero, que se ha ganado el Goya a mejor directora novel por Las niñas, encumbrada también como mejor película, era un hueso duro de roer. Pero confiaba en el Goya para Patricia López Arnáiz que devora la cámara en un thriller, donde en el papel de madre busca a su hija, a una hija que no conoce lo suficiente. Finalmente, han sido dos más los premios obtenidos por este largometraje que ha cambiado la vida de Pérez Sañudo, quien ya escribe el guión de la película Cava dos fosas, un trabajo basado en el libro de de Félix García Hernán, que también dirigirá por encargo de Atresmedia.

El medinés Agustín Delgado, socio y productor de Amania Films junto a Pérez Sañudo y Elena Maeso, también tenía su pronóstico, pero erró en los elegidos, aunque no en el número que avanzó a DB. Vaticinó tres estatuillas, las que han llegado, igual que en su día avanzó las cinco nominaciones logradas. Solo la de mejor película y mejor director novel no se han podido lograr.

Esta noche se ha obrado más si cabe lo que el director menés tenía claro: "Siempre he visto que como equipo íbamos a llegar a trabajar en la industria del cine y gracias a quienes nos han apoyado y dado sustento lo estamos consiguiendo". "Actores y directores somos los más visibles, pero somos muchos más los que hemos conseguido el fruto", añadía para DB a dos días de la gala de los Goya. Lo cierto es que David Pérez Sañudo siempre ha defendido la valía de su equipo, lo seguía haciendo en vísperas de los Goya y esta noche lo ha vuelto a hacer.