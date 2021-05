Con vuelo de aquí

Con el paso aún lastrado por la pandemia, se ha celebrado el Día de la Danza. Sus protagonistas intentan dejar atrás la debacle y mirar hacia adelante. Como dice el bailarín Friedmann Vogel en el manifiesto de este año, «es precisamente cuando algo precioso se nos ha quitado cuando verdaderamente apreciamos hasta qué punto es vital lo que hacemos y cuánto significa la danza para la sociedad en su conjunto». No necesitaba esa crisis Manuel Segovia, director de Ibérica de Danza, para confirmar su amor por el baile. Su flechazo dura más de tres décadas y se refleja en sus espectáculos. También en Fígaro, barbero de Sevilla, que sube al escenario del Teatro Principal el sábado (19.30 h., de 6 a 15 euros).

La danza española es la gran protagonista de esta propuesta. Todos sus estilos, observa su creador, están presentes. Flamenco, escuela bolera y clásico español. Y todo pasado por el tamiz de la comedia del arte. Pega una vuelta a la ya transgresora trilogía de Beaumarchais e imprime más magia al seductor mundo que dibuja, guiado por la música de Rossini o Boccherini, con una escenografía conseguida por vídeo mapping. «Da una sensación de tridimensionalidad, el espacio escénico está mucho más operativo para el bailarín y apoya el lado emocional de cada una de las partes. Es un espectáculo de danza, divertido y que añade este interesante elemento tecnológico», resume Segovia, viejo conocido de tierras burgalesas, con un vínculo estrecho con el Festival de Folclore.

El eclecticismo, con orden, sin concesión al desconcierto, es marca de la casa desde su fundación en 1993. Siempre ondeando la danza española, que no, no es una especialidad residual. «Cuando se habla de danza española, uno se retrotrae al pasado como si fuera algo denostado y antiguo y, realmente, está muy, muy viva, hay muchos jóvenes coreógrafos que están aportando muchísima novedad y líneas de acción interesantísimas en el sentido de la creación. Está dentro de la danza contemporánea, aunque la española además nos define muy bien lo que somos como país y refleja nuestra historia», se explaya el director de Ibérica de Danza y concluye: «No solo es que no esté pasada de moda, es que está muy en el ahora».

Pese a esta presencia, aún necesita de reivindicación. «Curiosamente, las compañías de danza española tienen más éxito en los circuitos internacionales que en los nacionales. Nos valoran muchísimo más en otros países que en nuestro propio territorio», lamenta Segovia y llama la atención sobre «la tendencia general a programar a muchas compañía de danza contemporánea que vienen de América o Inglaterra y no a las de aquí». Para muestra, un botón: en verano viajarán a México y el próximo año ya tienen giras en Holanda y China.

Esa proyección que la danza española tiene en el exterior, más su consolidada historia y la capacidad de reinventarse con espectáculos de pequeño formato en la llamada España Vaciada y sacar partido a las tecnologías con talleres y charlas online en el confinamiento han hecho que Ibérica de Danza haya resistido la dura embestida del virus. «Somos afortunados en dos sentidos, porque no hemos desaparecido y porque dentro de lo malo de la pandemia hemos sabido buscar nuevas oportunidades», avanza con su paso más positivo.