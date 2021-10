Caen un 6% las solicitudes de becas del Ministerio

El plazo de solicitud de las becas universitarias por excelencia debido a su cuantía, las que concede el Ministerio de Educación, acabó el pasado 14 de octubre y los primeros datos recogidos por la Universidad de Burgos revelan una disminución del número de solicitudes respecto al curso pasado. Se han tramitado 2.838 peticiones de ayuda al estudio, lo que supone 194 menos que hace un año o un descenso porcentual del 6,4%. Una disminución que resulta significativa, más que por el aspecto cuantitativo, por el hecho de que en este ejercicio académico se ha registrado un incremento de la matrícula, sobre todo de nuevo ingreso, que ha pasado en su conjunto de 7.380 a 7.766 (incluido grado y máster).

De esta forma, la cifra de aspirante representa el 36,5% de los estudiantes que cursan una carrera o un posgrado, siendo los de la Facultad de Educación, con 740 los que encabezan las instancias, seguidos de los de la Escuela Politécnica Superior (605), Derecho, (395), Humanidades y Comunicación (350), Ciencias de la Salud (295) y Económicas, con 238. Por títulos, destacan los que cuentan con mayor volumen de alumnado, como Informática, Maestro de Educación Primaria, Derecho, Comunicación Audiovisual y Enfermería, estas dos últimas con límite de plazas.

La vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón, atribuye el descenso de solicitudes presentadas a una cuestión de prudencia por parte de los universitarios. «Cada vez tienen más claros cuáles son los requisitos y deciden no pedirla en caso de no cumplirlos de entrada», subraya, al tiempo que asegura que lo importante es que se repita el porcentaje de concesión, que el anterior ejercicio fue del 57%. Por el momento, esa es la previsión de la institución académica al mantenerse en esta convocatoria los umbrales de renta que fueron modificado en el curso 2019-2020 o la no evaluación de una materia debido a la pandemia, que no se tiene en cuenta para calcular la carga lectiva. Dos cuestiones que, según añade, «son muy positivas» a la hora de resolver las peticiones, al igual que la reducción de la nota media a un 5 para los estudiantes de máster, tal y como ocurriera en el periodo 2020-2021 para los que iniciar sus estudios universitarios.

El pasado curso académico se concedieron 1.749 becas, frente a las 1.554 del anterior, lo que se tradujo en un crecimiento de la financiación hasta los 4,9 millones de euros. Se trata de una cifra que corresponde a los importes de las tasas académicas y a las ayudas asociadas a la renta y la residencia, que en el 2019-2020 se quedaron muy por debajo de esa cuantía (3,7 millones de euros). Respecto a la resolución de las ayudas, Calderón precisa que la Universidad comunicará el grueso de las mismas en los meses de diciembre o en enero, si bien a partir de esa fecha el Ministerio de Educación tiene un «margen» de tiempo para responder las peticiones.