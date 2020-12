El Mirandés, listo para hacer el último esfuerzo

Después de una maratón de partidos, el Mirandés ha tenido toda la semana para preparar el encuentro de esta noche (20.30 horas) en Fuenlabrada, un pequeño respiro que ha permitido al equipo coger aire antes de hacer el último esfuerzo previo al parón navideño. «Hemos podido corregir errores de partidos anteriores y estudiar minuciosamente al rival. Es importante además que ahora que las piernas están ya cargadas, no suframos lesiones», asegura José Alberto, que en los últimos días ha recibido un regalo anticipado, ya que el club ha hecho oficial el fichaje del delantero Cristo. Aún así, el punta canario no podrá debutar hasta enero.

Del análisis del Fuenlabrada, la primera conclusión que ha extraído el técnico rojillo es que los madrileños son uno de los equipos más fuertes físicamente de la categoría. De hecho, las estadísticas reflejan que es el que más duelos directos gana durante los partidos. «Es un conjunto muy vertical, con desequilibrio, con jugadores con mucha potencia. El primer paso será igualar su intensidad», apunta José Alberto.

Para esta cita el entrenador no podrá contar con Vivian y Berrocal. Enfrente, el máximo goleador del Fuenlabrada, Sekou Gassama, no podrá estar ya que aún no se ha recuperado de la fractura en un dedo del pie que le ha obligado a operarse (...).

