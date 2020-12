La plantilla del Santiago Apóstol, "al límite" por el brote

El brote detectado hace un par de semanas en el Santiago Apóstol no deja de sumar contagiados y el número de afectados alcanza ya las 68 personas, muchas de ellas personal sanitario. A pesar de que la Junta asegura que la situación está «controlada», el impacto que los contagios han tenido entre la plantilla han dejado al hospital comarcal en una situación delicada.

«El personal de enfermería está ya al límite porque la carga de trabajo es excesiva. Para cubrir todas las plazas están denegando incluso los descansos, así que no creo que se pueda aguantar mucho más tiempo así», aseguran desde Satse, sindicato que llama la atención sobre los efectos para la salud que el brote tiene no solo en los contagiados, sino también en aquellos trabajadores que no padecen coronavirus y que por lo tanto tienen que asumir este esfuerzo adicional.

La lucha contra la pandemia ha supuesto un enorme desgaste durante el último año, al incrementarse la actividad en los centros sanitarios, situación que ahora se agrava en Miranda por la baja repentina de varios trabajadores por culpa del brote. «Hay compañeras que están tomando medicación para dormir porque viven en un estado de alerta continuo. Al no respetarse los tiempos de descanso entre turnos, físicamente están agotadas, pero además mentalmente ni siquiera desconectan del trabajo», remarcan desde Satse.

El brote del Santiago Apóstol se originó en una planta supuestamente libre de coronavirus y destinada a las personas que han sido intervenidas quirúrgicamente. Eso hace que los protocolos sean menos severos que en las áreas en las que se trabaja con personas que tienen covid. Para Satse, uno de los motivos de que el foco se haya propagado rápidamente es que el personal no cuenta con la protección adecuada en estas plantas, algo que han reclamado sin éxito en repetidas ocasiones. «En esas zonas se usa mascarilla quirúrgica cuando en todo el hospital debería llevarse el modelo FFP2 por precaución, ya que protege más (...)», afirman.

