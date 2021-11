Detectan 2 billetes falsos de 20 euros en un pub de Aranda

La propietaria del pub La Diferencia, en el barrio de Santa Catalina, advierte que en estos últimos días ha detectado al menos dos billetes falsos de 20 euros.

Rosario cuenta que se percató cuando fue a ingresar el dinero en el banco y el cajero le devolvió los dos billetes porque no los reconocía. Fue entonces cuando se fijó y vio que "no eran iguales". En la parte de la izquierda, los que le 'colaron' en su establecimiento tienen una firma y un código de letras que los originales no incluyen. Y en la derecha aparecen hologramas distintos.

"Con la oscuridad del bar y las luces de la discoteca es difícil darse cuenta. Esta situación me enfada. No es justo estar trabajando y que te engañen así", lamenta, mientras advierte que comprará un detector de billetes falsos. Aunque en los siete años que lleva al frente del pub no le había pasado nunca, pide al resto de hosteleros que "tengan cuidado".

Fuentes de la Policía Nacional en Aranda de Duero aseguran que por el momento no les consta ninguna denuncia al respecto.