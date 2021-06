La covid persistente 'no existe' de forma oficial

El médico de Familia Pablo Pérez Luengo, probablemente uno de los más veteranos que sigue aún en activo -el año que viene cumplirá 40 años en la misma consulta- tiene un cupo de más de 1.600 pacientes en el centro de salud de la zona básica más poblada de toda la provincia, el de San Agustín, que es el que dispone, por esa razón, el mayor número de médicos de toda la provincia, un total de 14. Asegura que alrededor de un 15% de sus pacientes que han pasado la covid-19 cuentan el mismo relato que su compañera Ana Hernando, que con 27 años sufre agotamiento, taquicardias, muchos dolores y pérdida de memoria y concentración, y esto le ha generado un problema singular de categorización. "Mis pacientes no tienen covid, ya lo han superado, sino que tienen este trastorno que se ha dado en llamar covid persistente pero el sistema informático no lo reconoce como enfermedad, por lo que tenemos que poner covid aunque no lo sea y creo que eso puede estar aumentando la prevalencia de la enfermedad".

Reconoce que se siente impotente cuando sus pacientes le cuentan cómo se sienten y tiene muy presentes concretamente tres casos muy significativos. Uno de ellos, el de un chico de 30 años, activo y deportista, que ya no puede andar ni un paso sin agotarse: "Tuvo un covid leve sin sintomatología importante ni fiebre pero cuando se fue a incorporar al trabajo no podía, estaba cansadísimo . Nunca le he encontrado nada, le he repetido los análisis y todo normal, ni una alteración en el pulmón porque jamás tuvo problemas respiratorios durante la enfermedad, y su malestar es algo real, no es un hipocondríaco ". En este punto, Pérez Luengo aprovecha para recordar a la gente de menor edad, esa que aún no se ha vacunado, que la covid-19 puede ser tremenda no solo para los más mayores y pide que se tenga todo el cuidado del mundo para protegerse de contagios.

Otro de sus casos, una profesora también muy joven, está sufriendo una depresión severa tras haber pasado la enfermedad: "Lleva de baja unos seis meses con una especie de estrés post-traumático, hablo muchos días con ella y va evolucionando pero muy despacio. Está derivada a Psiquiatría pero desde aquí siempre estamos en contacto". Este es un claro ejemplo de lo que el médico llama la 'covid mental', que les ha llenado las consultas de morbilidad psiquiátrica: los casos de ansiedad, depresión, angustia e incluso de fobia a salir a la calle se han multiplicado y los médicos de Familia están preocupados por este fenómeno.

El tercer caso que presenta Pérez Luengo es el de una docente de 60 años, "enamorada de su alumnado, activa, una auténtica máquina de trabajar" que tuvo la covid hace siete meses y se recuperó "más o menos" bien. Después tuvo un contacto sospechoso y volvió a dar positivo: "Esta segunda vez no tuvo síntomas pero estuvo confinada y desde entonces una falta de concentración absoluta, no es capaz de dar las clases, no memoriza nada, está trabajando pero con unas limitaciones cognitivas e intelectuales tremendas. Y todas las pruebas le salen estupendamente ".

Está claro, asegura, que se les escapa algo "porque hay mucha gente que se refiere a esta sintomatología y otra más diversa, pero siempre nos cuentan lo mismo" y que el fenómeno es, cuando menos, sorprendente en una patología vírica "porque nunca nos hemos encontrado , por ejemplo, una gripe persistente: "Es la enfermedad de la incertidumbre, de la impotencia. En el caso de mi compañera Ana, ella se dedica a la medicina y puede entender que nadie, de momento, le dé una explicación sobre lo que le está ocurriendo pero imagínate qué difícil es decirle a un paciente que te cuenta esto mismo que no tienes nada para aliviarle ".