Sin camiones por falta de personal los fines de semana

Las brigadas forestales llevan años denunciando la precaria situación con la que encaran cada temporada veraniega sin que la Junta de Castilla y León haya puesto remedio. Pocas cosas han cambiado este 2021, que para colmo se avecina complicado. Les falta personal y medios. Y eso, recuerdan, va en detrimento de los bosques y montes de la provincia. Uno de los problemas que tienen entre los meses de mayo y junio es que no hay solape de patrullas, lo que deriva en que los vehículos queden inutilizados en algunas zonas durante los fines de semana.

Un ejemplo de esta carencia se vivió hace bien poco en la Ribera. No hace falta recordar que el cuerpo de Bomberos en Aranda de Duero está en precario, pero es que además hay lugares, como en Huerta del Rey, donde los camiones no pueden salir los sábados y domingos porque no hay personal en la base, denuncia Esaú Escolar, portavoz de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl). Y esto, ¿qué supone? Pues que cuando se produce un incendio como el de hace dos semanas en la zona los forestales se ven obligados a pedir refuerzos de la capital. «Para cuando quisieron llegar ya se tenían que dar la vuelta porque estaba extinguido. Es algo que hemos repetido insistentemente en la Junta de Castilla y León pero no nos hacen caso», denuncia.

Una vez que empiece el verano, la situación se revertirá, pero hasta entonces el problema perdurará, con el peligro que ello implica. Los agentes medioambientales cruzan los dedos para que no se produzca un siniestro grave los fines de semana de aquí hasta entonces -algo que puede ocurrir si el calor perdura-, pues la escasez de medios les dejaría vendidos.

Este es el último capítulo de una ristra de problemas que se acumulan entre los equipos de extinción de incendios. Otro de los hándicaps a los que se enfrentan los empleados de Medio Ambiente es a unas radios obsoletas con las que no se pueden coordinar con otros cuerpos, como los Bomberos. «Ya nos conocemos y nos llamamos por el teléfono móvil, pero se hace mucho más complicado», advierte Escolar.

Pero seguramente la demanda histórica más destacada es la creación de brigadas de investigación de incendios que la conformen los propios agentes. «Actualmente se rellenan fichas, pero no se va al fondo de la cuestión. Y es que esto va en detrimento de la propia administración porque muchos siniestros se producen por negligencia, pero como se llega hasta el fondo solo se generan gastos pero no se cobra por los daños», resaltan desde Apamcyl.

Un ejemplo claro son los incendios provocados por incidentes con los tendidos eléctricos. Los agentes medioambientales recuerdan que, al no investigarse las causa, no se reclaman los daños causados por la empresa responsable. «Los gastos de extinción son de unos 7.000 euros. Eso es lo que se debe reclamar a la causante. Pero no se hace», lamenta Esaú Escolar.