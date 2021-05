Peñarroya: «Lucharemos para lograr lo que hicimos en Atenas»

Joan Peñarroya no quiere pensar mucho en lo que hicieron en la Final Eight de la pasada edición y prefiere centrarse en la que jugará a partir de mañana en Nizhny Novgorod. El técnico del San Pablo ha señalado que «son momentos diferentes» , aunque dice que «ya firmaría estar como en Atenas» porque significaría que les va a ir bien.

La condición de campeón no parece afectarle mucho al entrenador azulón, quien asegura que es una circunstancia que «no cambia la psicología del equipo», ya que esta es una competición nueva y que se disputa al final de la temporada. «Lucharemos para lograr lo que hicimos en Atenas. Hay que ganar tres partidos para levantar el título, pero debemos centrarnos en el primero ante el Hapoel Holon», explicó.

A estas altura del curso, Peñarroya considera que son «mejor equipo que hace ocho meses», aunque dejó claro que el resto de participantes también lo son: «Nuestro baloncesto ha mejorado y el de los demás también. Lo más importante es que tengamos equilibrio entre la defensa y el ataque».

Pese a tener a sus espaldas la presión del vigente campeón, recordó que «estar de nuevo en la Final Eight es un éxito para el club, la ciudad y para él mismo», pero que quiere volver a llevarse el trofeo en la final del domingo: «Va a ser difícil, pero venimos motivados y llegamos bien».

«Es más fácil cuando la gente no espera tanto de ti»

- Foto: Valdivielso

La presión del campeón recae sobre los hombros del San Pablo y, como no podía ser de otra manera, sobre los de su capitán, Vítor Benite. El brasileño no oculta que «las circunstancias son diferentes» a las de hace unos meses en Atenas y reconoce que «es más fácil cuando la gente no espera tanto de ti».

Benite asegura que los rivales les ven con otros ojos desde que se proclamaron campeones de la Basketball Champions League y que todos se exprimen al máximo para ganarles: «Cuando llegas como campeón, ves que otros equipos hacen un esfuerzo extra para ganarte. Ha sido así a lo largo de la temporada y creo que nos ha venido bien para aprender a competir de esa manera. La mentalidad cambia respecto a la de Atenas, pero sabemos que lo podemos lograr otra vez como equipo» (...).

