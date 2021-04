El Burgos CF canta el alirón con una goleada

El Burgos CF no ha tenido piedad del Zamora y ha sumado una nueva victoria (3-0) para celebrar el primer puesto del campeonato, que ya estaba asegurado antes de saltar al césped de El Plantío tras la derrota del Valladolid Promesas. Los pupilos de Julián Calero fueron superiores a su rival y se adelantaron gracias a un penalti transformado por Juanma al cuarto de hora de juego. Amplió la brecha Guillermo desde los once metros en el minuto 55 y selló el triunfo Claudio en el tramo final del choque. Una victoria que refuerza la moral de los blanquinegros de cara al play off de ascenso a Segunda División.