España implantará en junio el certificado COVID

España implantará a finales de junio el certificado verde y digital, un código QR donde se podrá comprobar si una persona ha sido vacunada, ha superado la covid-19 o tiene una prueba diagnóstica negativa; servirá para facilitar la movilidad, pero no será requisito para viajar.

El secretario general de Salud Digital, Alfredo González, ha detallado este jueves en rueda de prensa junto a Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, el certificado, cuyo reglamento se negocia en la UE, después de que ayer se fijase una posición común para evitar que opere como un pasaporte.

"No es un pasaporte, no es un documento de viaje, no es un requisito para viajar, es un mecanismo que facilita la movilidad en el ámbito de la UE", ha afirmado el secretario general de Salud Pública.

El certificado es un "facilitador", pero no sustituye la competencia de los estados en materia de salud pública. El viajero que llegue a España, por ejemplo, deberá someterse a las restricciones que se establezcan como país de destino.

La ventaja de este código QR, que es gratuito y no es discriminatorio, según ha recalcado González, es que facilitará la comprobación en frontera. Así, "el tránsito va a ser mucho más seguro, y más ágil para el viajero" y "España va a poder recibir a más gente con más seguridad".

Además, elimina "cualquier riesgo de falsificación", pues cada estado podrá comprobar al consultar el código que el certificado ha sido emitido por una autoridad sanitaria.

El objetivo del Gobierno es que esté operativo a finales de junio y funcione plenamente para la campaña de verano. Para ello deben tener capacidad de emitir "millones de certificados en muy poco tiempo".

Serán las comunidades autónomas las encargadas de emitir los certificados, con ayuda técnica de Sanidad, que se coordinará además con la Unión Europea, que aún debe aprobar el reglamento.

Lo recibirán quienes hayan recibido la vacuna o hayan superado la enfermedad, lo que queda acreditado por una prueba diagnóstica positiva en el pasado, y tendrán que solicitarlo quienes quieran acreditar una prueba negativa.

Además, seguirá conviviendo con certificados impresos y con la aplicación Spain Travel Safe. Respetará la protección de datos y la privacidad.

Se contempla también la posibilidad de que el certificado de haber recibido una primera dosis en un estado sirva para la administración de la segunda en un país diferente de la UE.

El plan es extenderlo a terceros países fuera de la Unión Europea. También será posible incluir vacunas que no estén autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aunque los países decidirán voluntariamente si aceptan o no dichos certificado.