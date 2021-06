Las agencias confían en comercializar el Club de los 60

Ha sido uno de los sectores que más ha perdido durante la pandemia a pesar de lo cual ha demostrado, como explica Icíar Blanco, presidenta de la Asociación Burgalesa de Empresarios de Agencias de Viajes, una gran responsabilidad a la hora de llevar a cabo reembolsos, repatriaciones, etc, en los peores momentos de la crisis sanitaria. Por eso, porque el cierre de las fronteras ha supuesto un auténtico desplome de sus ventas y porque le vienen planteando su problemática a todo alto cargo que les ha querido escuchar, cree que la Junta debería cambiar la dinámica de la gestión de las vacaciones para mayores de 60 años y permitir comercializarlas a las agencias.

Se trata del programa denominado Club de los 60, que forma parte de las actividades del área de Servicios Sociales destinados a promover un envejecimiento activo, y ofrece viajes muy atractivos tanto dentro de España como fuera. La Junta de Castilla y León lo saca un concurso y hasta ahora solo lo comercializaba un mayorista. El deseo de los profesionales es que el usuario pueda dirigirse a cualquier agencia para poder comprarlo. "Lo que queremos es poder ofertarlo en todas las agencias que hay en Castilla y León como cualquier otro viaje con el objetivo que sea más cómodo para nuestros clientes. Nos gustaría que fuera como los viajes del Imserso, que podamos acceder a venderlo dándonos de alta en una plataforma ", precisó Blanco.

La semana pasada la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades anunció que había empezado la planificación de estos viajes con la intención de reanudarlos en otoño y la presidenta de la asociación empresarial burgalesa afirma que ellos no tuvieron ninguna información salvo la que se ha dado a través de los medios de comunicación. "Este anuncio es como los que ha hecho el Imserso, dicen que lo van a sacar pero aún no está nada claro el panorama, aunque quizás ellos tienen información que nosotros desconocemos. Yo creo que tiene que estar todo aún en el aire y que la cuestión es salir en los medios, entre otras cosas porque ni siquiera sabemos adónde se va a poder viajar ".

Después de 14 meses "a cero", Blanco explica que a las agencias les va a ser imposible recuperar todo lo perdido: "La Junta ha querido ayudar a todos y al final, si ayudas a todos no ayudas a ninguno, nosotros hemos facturado como mucho un 8% y nos están ayudando de la misma manera que al que ha facturado un 60% y no será porque no se lo hemos explicado de todas las maneras. Al final, nos han dejado de lado en este sentido ".

En cuanto al verano, tienen una previsión de alcanzar un 30%: "Sí, estamos vendiendo, pero tú pregúntale a cualquier negocio qué le pasa si factura un 30%. Es verdad que con las vacunas hemos notado mejores ventas y sí vemos un poco de luz pero el año pasado también pasó pero luego se frenó todo ".