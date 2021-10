El componente mental del derbi

En los derbis no solo es importante lo futbolístico. Bien lo saben Carlos Lasheras, Fede Castaños y Félix Arnaiz Lucas, que los vivieron en uno y otro bando. Todos ellos advierten de la importancia del aspecto psicológico en enfrentamientos como el de este domingo en El Plantío entre el Burgos CF y el Mirandés.

Carlos Lasheras: «Es el momento de disfrutar que ambos clubes se vuelvan a encontrar en Segunda»

Carlos Lasheras ha sido el máximo responsable deportivo tanto en el Burgos CF como en el Mirandés. Los duelos provinciales los ha vivido como rojillo, aunque como blanquinegro estuvo presente en los partidos que el Burgos Bjugó contra la escuadra rojilla, entonces en Tercera.

Precisamente, su mayor recuerdo de los derbis los tiene en esta categoría. «En la campaña 08-09 estábamos obligados a ganar todos los partidos y cada derrota era una tragedia. El Burgos acababa de bajar y había tenido muchos problemas para seguir adelante. Creo que los vivimos con más intensidad que cuando nos enfrentamos después en la 11-12 ya en Segunda B. Nuestra situación era más relajada, ya que estábamos haciendo una gran temporada y el Burgos lo estaba pasando mal», explica.

Tiene muy claro que ambos clubes y aficiones deben vivir al máximo estos partidos, más cuando se han vuelto a encontrar en Segunda División. «Después de todo lo ocurrido en las últimas décadas, poder enfrentarse en el fútbol profesional es para estar contentos. Además lo hacen justo cuando se permite un aforo de 100% después de lo que se ha vivido. Creo que es el momento de disfrutar», comenta.

Entiende que los puntos son«más importantes para el Burgos». «Creo que está más necesitado en estos momentos. No obstante, entiendo que será un partido igualado y que se jugará con mucha intensidad», indica el técnico vasco.

Fede Castaños: «En estos choques hay que rebajar el exceso de motivación»

Fede Castaños vivió el enfrentamiento burgalés desde ambos bandos. Era segundo de Félix Arnaiz Lucas en la campaña 03-04, mientras que el siguiente curso ocupó el banquillo burgalesista. Tiene claro que la semana anterior a un derbi es «diferente» y que se nota en la actitud de los jugadores. En su caso, buscaba que hubiera «normalidad» en cada sesión, ya que entiende que la labor de los técnicos en estos casos es controlar las emociones del vestuario.

«A veces lo que hay que hacer es que la motivación baje, ya que produce exceso de estrés y en el partido eso no es bueno. Hay que tranquilizar los ánimos para que no salgan demasiado enchufados, porque eso no es bueno», explica.

Cuando echa la vista atrás se acuerda del duelo que se disputó en El Plantío el 7 de diciembre de 2003. «El ambiente fue impresionante», comenta. Como técnico blanquinegro ganó los dos derbis que jugó y en el segundo, que se disputó en El Plantío, dejó herido de muerte al Mirandés, que acabó jugando el play out y descendiendo. «Me dio pena. Hacía poco que había estado con ellos. A nivel personal esas situaciones te entristecen», señala.

De cara al domingo prevé un partido sin grandes diferencias. «La motivación y la rivalidad hacen que todo se iguale», concluye.

Félix Arnaiz Lucas: «A 90 minutos un derbi es una lotería y un detalle puede ser el que decida el ganador»

Félix Arnaiz Lucas entrenó el Mirandés en la campañas 03-04 y en dos periodos distintos al Burgos CF, aunque solo vivió el duelo provincial como rojillo. Cree que será un choque «apasionante», ya que cuenta con todos los ingredientes para que las dos partes disfruten. «Debe ser una fiesta y así hay que tomarlo por ambos bandos. Debe primar el respeto», señala.

Destaca que se enfrentarán «dos estilos muy distintos». «El Burgos es competitivo, intenso, fuerte a balón parado y más directo. Mientras que el Mirandés no defiende con tanta gente y no es tan fuerte en el aspecto defensivo, pero es un equipo con una gran calidad que te puede hacer daño» explica.

Como casi todos, vaticina un partido que se puede decidir «en un detalle». Cree que el Mirandés puede estar por encima en cuanto a calidad, pero recuerda que «hay que jugar y competir y el Burgos es un equipo muy intenso». «A 90 minutos un derbi es una lotería», comenta.

Como Fede, entiende que en estos partidos hay que apaciguar al vestuario, «porque de ser intenso a emplearse con excesiva agresividad hay un paso». Destaca la importancia del «control mental» en esta clase de enfrentamientos y es que está convencido de que lo emocional es «tan importante como el resto».

Asegura que el duelo provincial de diciembre de 2003 fue «especial» por el ambiente, el escenario y el rival. «Me enfrentaba al equipo de mi vida y el recuerdo es precioso, aunque perdimos», finaliza.

Carlos Terrazas

Como blanquinegro jugó dos derbis en la temporada 03-04. Venció en El Plantío por 3-1, mientras que posteriormente en Anduva su equipo acabó empatando (0-0), aunque él se encontraba hospitalizado tras su grave accidente de tráfico. En la etapa como rojillo dirigió al equipo en Segunda División y no se midió al Burgos.

Gonzalo Arconada

El guipuzcoano fue entrenador de los dos clubes de la provincia, aunque no vivió ningún duelo con los vecinos. En el Burgos CF estuvo en dos etapas y no coincidió con el Mirandés, mientras que se hizo con las riendas del equipo de Anduva cuando la escuadra mirandesista estaba en Segunda División.

Julio Bañuelos

Es un entrenador que sabe lo que es ascender tanto con el Mirandés como con el Burgos a la Segunda División B. Los únicos derbis que ha disputado han sido en Tercera División, concretamente en la campaña 08-09 cuando logró que la escuadra de Anduva alcanzara la que entonces era la división de bronce.

Javier Álvarez de los Mozos

El grave accidente de Carlos Terrazas provocó que dirigiera al equipo en el derbi de Anduva de la 03-04, aunque era el segundo del vizcaíno. Posteriormente se vio las caras con el Mirandés en Tercera como primer entrenador. Después, dirigió 11 partidos enSegunda al CD Mirandés.