Aprueban la reorganización municipal por el edil no adscrito

La salida de Julio Rodríguez-Vigil del Grupo Municipal de Ciudadanos ha obligado a realizar una reorganización en el Ayuntamiento para garantizar su reprentatividad al pasar a ser concejal no adscrito. El asunto se llevó a la Junta de Portavoces y todos los grupos excepto el PP estuvieron de acuerdo en que esté presente en todas las comisiones informativas de Pleno pero no en los consejos de admistración, tal y como prevé la jurisprudencia. Sin embargo, para que tenga pleno conocimiento de los acuerdos que tengan que ir a pleno se replicarán en comisiones los consejos de administración, según avanzaron los portavoces del equipo de Gobierno, Nuria Barrio y Vicente Marañón. También se incrementará el número de miembros con derecho a voz y voto en las siete comisiones informativas con las que cuenta el Ayuntamiento, que pasarán de contar con 11 miembros a 13 miembros. Uno de ellos será Rodríguez-Vigil como no adscrito y otro del PSOE para mantener la proporcionalidad» en la representación con la que cuenta la propia Corporación tras las elecciones municipales. El incremento de miembros en todas las comisiones municipales supondrá un incremento del gasto en este sentido, dado que cada concejal cobra 147 euros brutos por reunión, con un máximo de 12 presencias al mes, en caso de no estar liberado.

Marañón ha reiterado que los concejales no adscritos suponen una "anomalía" en el funcionamiento municipal.