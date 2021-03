"Afrontamos el partido contra el Igokea como una final"

Joan Peñarroya califica como "una final" el partido del jueves (18,30 horas) en el Coliseum ante el Igokea de Bosnia. Un triunfo daría el pase al San Pablo a la Final Eight de la Basketball Champions League. «Es evidente que no jugamos nuestro mejor partido pero el equipo compitió hasta el final. Vamos a necesitar hacer un mejor partido ante un buen rival, con un ritmo de juego defensivo y ofensivo diferente al que nos encontramos en la ACB. Hay que intentar resetear pero es complicado. Físicamente estamos bien pero es evidente que con tres jugadores que acaban de salir del COVID más dos que nos faltan se nota. Pese a ello estoy convencido que mañana vamos a afrontar el partido como lo que es, una final, importantísimo, que nos da la clasificación para jugar la Final Eight. Estoy seguro que haremos un gran partido».