Acusan de atentado a un detenido por la revuelta de Gamonal

Los expedientes por los disturbios acontecidos en Gamonal la noche 30 de octubre comienzan a llegar a los tribunales y algunos de los individuos que protagonizaron aquella revuelta van a ir sentándose en el banquillo en las próximas semanas. El Juzgado de Menores es el que está más avanzado en este sentido y el Ministerio Fiscal ya ha remitido el primer escrito de acusación contra uno de los sujetos detenidos. Aunque no puede probar su participación en los altercados de aquel día, sí que le considera autor de un delito de atentado tras lanzar piedras a los agentes de la Policía Nacional nada más terminar los episodios violentos. Por ello, solicita a la jueza que se le condene a realizar trabajos para la comunidad y a pagar por los destrozos causados.

Según recoge la fiscal que instruye el caso, el menor estaba cerca de la zona en la que se concentraron los disturbios, en la calle Vitoria a la altura de la Real y Antigua. De hecho, se estaba marchando a su casa cuando los efectivos policiales le dieron el alto. Sin embargo, lejos de mostrarse colaborativo, se enfrentó a las fuerzas del orden, lanzó piedras contra los vehículos y reventó la luna de uno de los indicativos.

El sujeto fue el primer detenido, junto con otra persona mayor de dad, por las revueltas aquella misma noche. La Fiscalía solo le imputa el delito de atentado contra los miembros de las fuerzas de seguridad porque no pueden acreditar que participó de forma activa en los disturbios, de ahí que no se le considere culpable de desórdenes públicos. Sobre él no constan expedientes disciplinarios y, dado que en la jurisdicción de menores no solo se tiene en cuenta la gravedad de la infracción sino también sus antecedentes y su situación familiar, por todo ello la acusación pública solo solicita a la magistrada una condena para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, así como el pago por los daños causados, y no un internamiento.

En el Ministerio Fiscal de Menores tienen otros dos expedientes por lo ocurrido en Gamonal tras una manifestación negacionista el pasado 30 de octubre, si bien se está estudiando cada caso con los equipos psicosociales para determinar de qué delito se les puede acusar y la pena que pedirá. En estos dos casos, parece que su participación en las revueltas fue más activa que en el de la primera persona que se sentará en el banquillo.

Además, se está investigando a otras siete personas, todos ellos mayores de edad, que la Policía Nacional ha ido deteniendo en las últimas semanas por este asunto, entre ellos al presunto instigador, un joven de 20 años que difundió un vídeo a través de Instagram.