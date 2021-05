Israel destruye las oficinas de medios internacionales en Gaza

El Ejército israelí ha destruido las oficinas de varios medios de información internacionales, entre ellos la agencia de noticias Associated Press o la cadena panárabe Al Yazira en la Franja de Gaza.

El ataque se ha realizado contra el edificio Al Yalá, uno de los más altos del enclave, que había sido despejado porque el Ejército israelí comunicó una hora antes un aviso de evacuación al dueño del edificio, Abú Husam.

La demolición del edificio, captada por las imágenes de televisión, ha sido posteriormente confirmada por la productora de Al Yazira Liná al Safin en su cuenta de Twitter.

Minutos después, el Ejército israelí ha confirmado su responsabilidad en la destrucción del edificio. La razón, esgrime, es que la torre albergaba "activos militares" utilizados por el ala de inteligencia militar del movimiento islamista Hamás.

Así pues, el Ejército israelí acusa a Hamás de "esconderse detrás" de las oficinas de los medios de prensa en la torre de Al Yalá y "utilizar a sus inquilinos como escudos humanos".

"El grupo terrorista Hamás ubica intencionalmente sus activos militares en los corazones de la población civil en la Franja de Gaza", ha añadido en un comunicado recogido por 'The Times of Israel' en el que recuerda que advirtió a los que estaban en el edificio antes del ataque y dice que les dio tiempo suficiente para evacuar.

Condenas

El presidnete de AP, Gary Pruitt, se ha declarado "conmocionado y horrorizado" por el ataque israelí. "Sabían desde hace mucho tiempo dónde estaba nuestra oficina y sabían que había periodistas allí. Hemos recibido una advertencia de que el edificio sería atacado", ha explicado Pruitt en un comunicado.

Además, ha explicado que han pedido "explicaciones" al Gobierno israelí y se han puesto en contacto con el Departamento de Estado norteamericano para obtener más información.

"Es un hecho absolutamente perturbador. Hemos evitado por muy poco una pérdida de vidas terrorífica. Una docena de periodistas de AP y periodistas autónomos estaban dentro del edificio y afortunadamente pudimos evacuarlos a tiempo", ha relatado. "El mundo ahora sabrá menos de lo que está ocurriendo en Gaza debido a lo que ha acontecido hoy", ha remachado.

También Al Yazira ha condenado el ataque isarelí, "un claro acto para impedir a los periodistas desarrollar su sagrada tarea de informar al mundo". "Al Yazira promete seguir todas las vías disponibles para que el Gobierno israelí se responsabilice de sus acciones", ha añadido.

Mientras, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, también se ha referido al bombardeo, aunque para destacar escuetamente en un mensaje en Twitter la importancia de garantizar la seguridad de la prensa.

"Hemos comunicado directamente a los israelíes que es una responsabilidad primordial el garantizar la seguridad de los periodistas y los medios independientes", ha indicado. El presidente estadounidense ha defendido a lo largo de la pasada semana de violencia el derecho de Israel a defenderse.

Sin embargo, la única congresista norteamericana de origen palestino, Rashida Tlaib, ha denunciado que Israel "está atacando las fuentes de los medios de comunicación para que el mundo no pueda ver los crímenes de guerra de Israel, liderado por el apartheid en jefe, (Benjamin) Netanyahu". "Es para que el mundo no pueda ver cómo son masacrados los palestinos", ha remachado.

Un periodista de Al Yazira, Safwat al Kahlut, ha relatado desde Gaza cómo "todo ha desaparecido en dos segundos". "Llevo once años trabajando aquí. He cubierto muchos acontecimientos desde este edificio. He vivido experiencias personales y profesionales, pero ahora todo se ha desvanecido en apenas dos segundos". "A pesar de la tristeza, ninguno de mis compañeros ha parado ni un segundo. Todos estaban buscando una alternativa", ha asegurado.