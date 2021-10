"Hay que dar un paso adelante, ser competitivos"

Julián Calero quiere dejar atrás la derrota ante el Alcorcón y centrar todos sus esfuerzos en sacar adelante el duelo de mañana (18.15 h., El Plantío) ante el CD Lugo. El técnico admite que ha sido complicado "digerir" la derrota ante el Alcorcón. "Hemos analizado los errores pero también las cosas que hicimos bien. La semana de una derrota hay que pasar la penitencia. Los jugadores han entrenado bien, hemos limpiado la cabeza". Calero no quiere hablar de rotaciones "porque solo pienso en el Lugo y me centro en esta batalla. Luego ya veremos cómo queda el batallón. No es bueno tener la cabeza dividida".

El técnico del Burgos alaba el juego del CD Lugo: "Tiene muy claro cómo jugar, de forma vertical, muy rápido por fuera y con calidad por dentro. Además tiene un delantero como Manu Barreiro. Es un rival muy competitivo, pero aquí está el Burgos, en su Plantío y con su gente. Aquí somos fuertes. Hay que dar ese paso adelante, ser competitivos".

Julián Calero reconoce los problemas que tiene el Burgos con el gol: "Sería hipócrita no verlo. Está claro que tenemos un déficit y lo compensamos con la fortaleza defensiva. No estoy preocupado pero sí ocupado. Tengo claro las herramientas que manejo. Los chicos lo están intentando. Tenemos que generar más ocasiones y encontrar ese equilibrio entre defensa y ataque. Creo mucho en este equipo, en estos jugadores y El Plantío nos va a dar la fuerza necesaria".