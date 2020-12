Tragedia y vergüenza

Los balances propios de fin de año han reabierto en España el debate sobre el número real de fallecidos por la COVID. Quizá no importe demasiado el número de la tragedia, el gran peaje que ha pagado España en esta crisis sanitaria, porque lo verdaderamente sustancial es la historia detrás de cada cifra. Los miles que se marcharon sin poder despedirse, aquellos que sobrevivieron a la Guerra y luego construyeron el país que ahora disfrutamos, los sanitarios que dieron hasta su vida por los demás...

Sin embargo, con 2020 dando las últimas bocanadas, no deja de ser, cuanto menos, sonrojante que no se sepa a ciencia cierta cuántas personas no pudieron sobrevivir al coronavirus. Así, los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, que recopila los informes de las autonomías, rozaban el pasado martes los 50.000 decesos , mientras que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) que depende del Ministerio de Ciencia situaba en unos 70.000 fallecidos la sobremortalidad general desde marzo y, por último, la estadística experimental del INE elevaba la cifra por encima de 72.000.

¿Cuándo se anota una muerte en esta estadística oficial de Sanidad? Pues hasta noviembre se hacía cuando el fallecido había perdido la vida después de un diagnóstico positivo de coronavirus confirmado mediante PCR. Eso podía incluir a personas que daban positivo en COVID, aunque murieran por otra causa y excluía a quienes fallecían de SARS-CoV-2, pero no se había comprobado con un test.

El Gobierno aseguraba ser consciente del problema, pero lo justificaba, en los primeros meses de pandemia, porque ese recuento se ajustaba a los protocolos del Centro Europeo para la Prevención y el Control e Enfermedades, que, a su vez, se regían por directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ahora bien, en junio, este último organismo cambió su criterio y aconsejó contabilizar también a aquellos fallecidos de los que se sospechara de forma certera que la COVID había contribuido a su muerte sin otra enfermedad que la explicara, aunque no hubiera confirmación con una prueba de laboratorio.

Cambiar de golpe el sistema de cómputo habría distorsionado tanto el seguimiento estadístico de la pandemia en España como las comparaciones entre su evolución y la de otros países. Finalmente, el 4 de noviembre, se corrigió el método de recuento y, en consonancia con los nuevos criterios, se actualizaron las bases de datos. Un total de 1.623 personas se incorporaron al listado de fallecidos por coronavirus antes de esa fecha tras la aplicación de las nuevas reglas.

No esperables

Muy lejos de los casi 50.000 decesos contabilizados por el Gobierno se sitúan los más de 70.000 fallecidos que registra el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), que mide datos de desviación de mortalidad «por todas las causas» respecto a la esperada según series históricas que obtiene de los registros civiles del 93 por ciento del territorio nacional (los que tienen sus bases de datos informatizadas).

Fuentes del Instituto de Salud Carlos III, el organismo que controla este sistema, subrayan que los datos del MoMo no permiten extraer conclusiones sobre las causas, aunque apuntaban que era lógico pensar que muchos de los fallecimientos computados en ese exceso de mortalidad pueden atribuirse al coronavirus. Aunque puntualizan que también puede haber pacientes que murieron por empeoramiento de otra enfermedad a causa de la COVID y enfermos con otras afecciones que fallecieron por tardar en ir al médico o en ser diagnosticados.

Al debate sobre este trágico balance por la pandemia se sumó el 3 de junio una estadística experimental del INE sobre «Estimación de Defunciones Semanales durante el brote de COVID-19» que, actualmente, contabiliza más de 72.000 decesos en el país. Para llegar a ese balance, también se mide la sobremortalidad producida en España durante el año de la pandemia y, al igual que en el Sistema MoMo, no permite determinar las causas de las muertes.

Un accidente «enorme»

En este sentido, indignaron en sobremanera la explicación que en mayo lanzó desde su tribuna diaria el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón al ser cuestionado por la disparidad de las cifras: «Lo cierto es que todos esos incrementos son cuestiones estadísticas que se tienen luego que asociar a una causa, y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se debe a un aumento de la mortalidad por infarto, no sabemos si se debe a un aumento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad».

Más allá de estas desafortunadas declaraciones, lo que parece evidente es que habrá que esperar mucho tiempo antes de saber cuántas vida segó en España el virus que llegó de China.