No habrá más desescalada hasta después de Semana Santa

La Junta ha tenido que cambiar su plan de desescalada para mantener el acuerdo alcanzado el miércoles entre el Ministerio de Sanidad y las consejerías del ramo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que pidió el «compromiso» de que no hubiera flexibilización de medidas restrictivas en la quincena previa a la Semana Santa en ninguna Comunidad Autónoma aunque se den las condiciones para ello. Eso significa que el lunes 22 de marzo no habrá revisión de la situación en Castilla y León, como se había anunciado reiteradamente, y que el proceso de reactivación económica y social por provincias no comenzará, al menos, hasta el lunes de Pascua.

El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, confirmó en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de ayer que toda la Comunidad mantendrá las limitaciones de aforo que conlleva el nivel 4 de riesgo de transmisión del virus hasta después de Semana Santa; es decir, que habrá otras tres semanas más con aforos del 75% en las terrazas y del 33% en los interiores de los locales de hostelería, así como de los espacios culturales.

