«La cultura es un derecho esencial para sentirse ciudadano»

Insiste en que la condena de privación de libertad que cumplen los internos no los arrebata otros derechos, como los de la educación y la cultura, y reitera la importancia que esta tiene para crecer como personas y volver a la sociedad. Uno de los educadores, Alejandro Villafañe, que en junio cumplirá 39 años en este centro, complementa las palabras de la directora y hace hincapié en la educación como base de todo. Una educación que entre los muros se da a muchos niveles, desde talleres ocupacionales a la universitaria. Acaban de abrir un aula con seis ordenadores para los alumnos en la UNED.

¿Qué aportan este tipo de actividades al día a día de la prisión?

Las actividades culturales vienen a completar y complementar toda la actividad educativa de los internos.

Aquí, ellos tienen derecho al acceso a la cultura, la educación y la sanidad. Y el hecho de que, además, el comedor se haya convertido en la sala de exposiciones supone traer la normalidad de la vida real a la prisión, como cuando vamos a las cafeterías y vemos las muestras allí colgadas. La cultura complementa su personalidad, le enriquece y reeduca.

¿Significa que esta será la primera de otras exposiciones en este mismo espacio?

Nos encantaría. Ellos tienen un taller ocupacional en el que hacen obras de todo tipo y queremos que se expongan aquí de forma permanente.

Que las obras a exhibir las firmen ellos, sumará un aliciente...

Siempre se han hecho exposiciones, pero de forma puntual, ahora la idea es que las paredes tengan permanentemente arte.

Dice que dentro también se crea cultura...

Villafañe: El teatro tiene su historia aquí. Durante muchos años tuvimos un grupo estable e incluso hubo salidas a hacer representaciones en el centro Francisco Salinas, antigua prisión provincial, y el Gran Teatro. Este año hemos hecho Farsa y justicia del corregidor, de Alejandro Casona, y ahora preparamos una nueva función para junio. Aún no tiene título, pero está escrita por los propios actores, sobre cómo ellos se imaginan una junta de tratamiento.

Ramos: Además están el taller de radio, en el que graban sus podcast, y el periódico La voz del patio.

¿Qué otras propuestas culturales cruzan estas puertas?

La Caixa y Fundación Caja de Burgos traen a través del programa Culturapia un montón de representaciones teatrales y musicales de forma permanente y regular.

Villafañe: Intentamos que lo que se hace en la ciudad, en la medida de lo posible, se reproduzca aquí.

¿De qué manera está afectando la pandemia?

Se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, desde la presentación del libro de Enric Juliana a algunas sesiones del Foro de la Cultura. Culturapia está parado desde marzo, salvo en verano, que se reactivó con un par de actuaciones. No hay nada más, a excepción de lo que se hace directamente aquí.

También acaban de firmar un convenio con el Ayuntamiento para impulsar estas actividades...

Nos facilitará actividades culturales y talleres. Ya se han realizado de panes creativos, arreglo de bicicletas, esculturas con arginato y fotografía y está pendiente uno de grafiti, que queremos hacer en un muro para que se quede permanente, y otro de percusión, que dejaremos para verano para realizarlo en el patio.

¿Cómo es la respuesta de los internos a esta oferta?

Llevamos unos meses de aislamiento sobre aislamiento, simplemente la visita de hoy despierta interés y suscita emoción, porque no están pudiendo ver a sus familiares. La respuesta, en general, es buena, aunque sí tienen más aceptación aquellas actividades en las que pueden participar activamente, como el teatro. También las de Culturapia cuentan con enorme aceptación. Los internos que están en el patio están organizados en una estructura convivencial en la que se comprometen a no venir a estar sentados y ver pasar el tiempo, sino a formarse y trabajar en una reflexión interna sobre lo que han hecho.

Villafañe: La respuesta es comparable a lo que pasa en la ciudad, con citas con más aceptación que otras.

¿Hasta qué punto la cultura es importante para el objetivo último de reinserción?

El derecho a la cultura es esencial para sentirse ciudadano y parte de la sociedad. Los internos están cumpliendo una pena privativa de la libertad, pero no están apartados de la sociedad. Ellos tienen que trabajar la problemática que los ha traído a la prisión y volver inmediatamente a la sociedad; nosotros como sociedad debemos asumir el compromiso de ayudarles a hacer la transición, a su reeducación para que no vuelvan a reincidir. Para eso es necesario que todos los derechos que no están privados sigan activos, y uno es el de la cultura.