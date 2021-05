Untitled Goose Game puso de moda los juegos en los que el protagonista está destinado a molestar a otros personajes. Rain on your Parade: Aguafiestas sigue esta línea al poner al jugador a controlar a una nube que debe arruinar lo que debería ser un maravilloso evento al aire libre liberando lluvia, rayos, nieve o incluso provocando un tornado. Los niveles son muy variados (y con algunos temáticos que son una delicia) y tienen distintos objetivos y no siempre se inclinan a crear el mal; a veces consisten en empapar a todas las personas que haya en un evento o asustarles con una buena tormenta eléctrica, pero otras veces hay que apagar incendios. Está disponible en Xbox One, PC y Switch.