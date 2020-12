La polifacética Mónica Carrillo

La periodista Mónica Carrillo se ha mostrado de lo más emocionada posible este sábado y nos ha hablado sobre este año tan complicado por el que estamos pasando.

La también escritora, que este año ha padecido un cáncer de piel, solo le pide al 2021: "Salud para todos".

Ha sido un año de contrastes porque, a pesar de este bache en su salud, en este 2020 ganó el Premio Azorín de novela por su obra La vida desnuda, algo que le llenó de orgullo y satisfacción por todo el esfuerzo invertido en él.

La presentadora de televisión sigue poniéndose retos a nivel profesional y este año 2021 sacará un disco, algo que nos ha dejado muy sorprendidos, pero que a ella le ha hecho muy feliz: "Uno no se conoce del todo. Me gustan los retos. Cuando me lo dijeron me dio la risa, nunca he cantado en ningún sitio. Me gustó ponerme a prueba. Muchos conocidos se sorprendieron mucho. Va a quedar en anécdota".