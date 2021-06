Luis Enrique, el líder

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, aseguró ayer que a su equipo «no le falta liderazgo» y que él mismo es «uno de los líderes», ya que tiene «experiencia más que de sobra en grandes competiciones» a pesar de debutar en una Eurocopa como entrenador, al tiempo que explicó que afrontan el primer partido ante Suecia «con ilusión y esperanzados» de estar a un buen nivel.

«(A la selección) no le falta liderazgo, hay 23 jugadores que van a tener que liderar. Por supuesto que soy uno de los líderes; los entrenadores somos siempre líderes, para lo bueno y para lo malo, si no lo es, mala señal», declaró en rueda de prensa.

Además, el asturiano reconoció que es «muy diferente afrontar una competición de este tipo como jugador o como seleccionador». «Es bastante mas intenso como técnico. Aunque sea mi primera Eurocopa como entrenador, tengo experiencia más que de sobra en grandes competiciones», subrayó. «Recuerdo la ilusión con la que fui a mi primer Mundial, cero preocupaciones como jugador. Es muy diferente, pero tengo el bagaje de la experiencia de la edad», añadió.

Asimismo, el expreparador del Barça se mostró «convencido» de que el equipo dará la talla: «Si no se dieran esas circunstancias, sería el primero en reconocer que no hemos estado al nivel. Sigo pensando que todo lo que he dicho no es una pose. Lo importante es clasificarse. Sigo siendo optimista».

En este sentido, consideró que la baja de Busquets por coronavirus no ha cambiado su «plan». «Los entrenadores nos tenemos que adaptar continuamente a las circunstancias; no podemos contar con ‘Busi’, pero no hay ninguna excusa», advirtió. «El plan de partido va a ser igual: coger el balón y hacer lo nuestro. Debemos generar el mayor número de ocasiones, intentar controlar el juego y las transiciones del rival, y cuando tengamos que defender presionar en campo contrario y recuperar lo más cerca posible de su portería».

Sobre el cambio generacional en la Roja, ‘Lucho’ recordó que «los años pasan para todos» y que «los jugadores no son eternos». «Cuando inicio el mandato de seleccionador en mi mente no estaba hacer una reestructuración, sino ver quiénes casaban con la idea que a mí me gustaba de fútbol. Es evidente que con algunos jugadores jóvenes uno piensa en hacer una inversión; hay muchos, pero hay también veteranos. Es un buen ‘mix’», subrayó.