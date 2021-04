Ventanas de libertad

Las fotografías de Igor Gonzalo se pierden en la inmensidad del comedor de la prisión de Burgos. El espacio impresiona por sus altos techos, sus muros de ladrillo y piedra y, sobre todo, por el chorro de luz que entra por los ventanales. Es martes 23 de marzo. Y la primavera asoma ese día. Hasta un pajarillo se cuela por los vanos y a ratos pone banda sonora a la visita guiada orquestada por el fotógrafo a la exposición Voyage: París, que cuelga en las paredes de esta estancia desde esta Navidad y apura sus últimos días. A mediados de abril, si la pandemia lo permite, se trasladará a Madrid.

Una docena de internos espera en el patio, a la entrada del comedor. Ni uno se despista durante las explicaciones y casi desde el minuto uno surgen preguntas y comentarios a raíz de unas imágenes que los han acompañado durante tanto tiempo que casi, casi se las saben al dedillo.

Julen González tiene 33 años, una condena de cinco y ya ha cumplido uno y medio. Una cámara colgada al cuello le delata como miembro de la redacción del periódico La voz del patio.

«Con la pandemia, esta exposición nos ha podido liberar de las tensiones que se han creado en el patio a raíz de habernos eliminado las visitas. Para mí son ventanas al exterior. Me daba la sensación de que estábamos comiendo y lo que había fuera era lo que muestran estas fotografías, sientes como que no estás en la cárcel. No es que nos hiciéramos películas, pero, mientras comías, sí comentábamos sobre la torre Eiffel o nos preguntábamos qué era aquello y eliminabas la tensión de la pandemia. Era liberación, tranquilidad, ver colores y que no fuera todo mesa, barrote, metal», observa cuando se le pregunta sobre lo que supone esta muestra para los internos y agrega que, al estar tanto tiempo, les ha permitido fijarse en todos los detalles. Desde la gárgola de Notre Dame, al señor que leía el periódico en un parque o el que bebía champán en los Campos Elíseos.

Julen trabaja en el taller de inyección de plásticos, que fabrica las sillas del patio y los cubiertos, e interviene en otros de lectura e historia del arte y estudia Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Y valora mucho la presencia de la cultura entre estos muros. «Estamos aquí muchos días, muchos meses y muchos años y estas actividades te crean un gusanillo y generan expectación. Es fundamental y más en esta época en la que hemos estado sin locutorio ni visitas», aprecia este joven que recuerda como duros los primeros meses de su estancia, pero ahora ya se lo toma como si estuviera en una residencia de estudiantes. «Al final, lo importante es que pasen los días haciendo algo de provecho para cuando salgas», remacha.

Carlos Fernández, que también participa en el rotativo puesto en marcha con la colaboración de La Caixa y la Fundación Caja de Burgos, hace hincapié en que este tipo de propuestas son aliadas para restar protagonismo al reloj.

«Supone tener contacto con el exterior. Yo siempre he estado en prisiones macro, en las que tienes muy poca relación con el resto de internos, y es importante tanto la exposición como, sobre todo, que venga gente de fuera a la que no le importa estar contigo, porque estamos muy estigmatizados dentro de la sociedad, que se piensa que esto es la jungla, y aquí sí puede haber un problema, pero vivimos igual que el resto, con limitaciones, claro», reivindica este ingeniero informático de profesión, que lleva cuatro años y medio en la cárcel, desde diciembre en Burgos.

«Aquí han ordenado que nos priven de libertad, pero no de otra serie de derechos como puede ser colaborar en el periódico, que se distribuye fuera de prisión y nos da la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar al ministro de Interior. Son experiencias que hacen que la condena se lleve mejor y el tiempo pase rápido, porque aquí va lento si no tienes otro quehacer», prosigue.

Él, anota con una sonrisa, está prácticamente en todo. Ahí entra la colaboración con los voluntarios de Cáritas, con los que están haciendo un cuento que prevén publicar en septiembre y los acercará a los colegios.

Otros asistentes prefieren no hablar, algunos se van presurosos porque tras la visita tienen, curiosamente, un taller de fotografía, dentro del convenio firmado recientemente con el Ayuntamiento.

Manex es uno de los que se han apuntado, pero antes de salir pitando se detiene frente a las fotografías parisinas. «Tenemos pocas ventanas al exterior y cualquier cosa que suponga verlo, aunque sea a través de una imagen fija, se agradece un montón. Las necesitamos, igual que la televisión, las comunicaciones...», aventura este diseñador gráfico que, con apenas dos meses en Burgos, se ha arrojado a los brazos de la fotografía para desempolvar y actualizar conceptos.

En la oportunidad de salir fuera que brinda Voyage: París ahonda Igor Gonzalo, el fotógrafo burgalés que ha metido a la capital francesa entre los muros de la cárcel.

«La capacidad de viajar es una necesidad humana, siempre hemos pensado que era un capricho, pero la pandemia nos ha demostrado que es más. Y ellos, al estar acostumbrados a no tener cubierta esa necesidad, ven la exposición como un regalo tremendo», sostiene al término de la cita a la vez que advierte que es más especial porque salió adelante gracias a la colaboración de personas anónimas que se sumaron a una campaña de micromecenazgo. «Sienten que les tienden una mano y que los ayuda a su vuelta a la sociedad», concluye Gonzalo, ya casi con un pie en Madrid, próxima parada de esta colección fotográfica.

Alcalá Meco Hombres, Centro de Inserción Social Victoria Kent y Unidad de Madres Jaime Garralda serán sus tres destinos. Después la gira continuará en Asturias, Zaragoza y La Coruña para concluir en la sala de exposiciones del Teatro Principal a principios de 2022. Lo hará coincidir con la publicación de un libro con todo el proceso.

Mientras esta hoja de ruta se reanuda, las ventanas siguen abiertas en la prisión de Burgos con vistas a París, que, con la primavera como aliada, sigue siendo la ciudad de la luz, aunque con muros muy altos.