Bares y comercios difunden el cambio de puertas de la seo

Disponen, de momento, de 500 vinilos y 10.000 pegatinas con los códigos QR que enlazan a la página web www.historiabierta.com. Desde esa dirección se explican los detalles técnicos del proyecto de Antonio López y el Cabildo para el diseño de las puertas que quieren colocar en la fachada de Santa María si la Unesco y la Junta dan el visto bueno. De no ser así, las puertas quedarán expuestas dentro de la Catedral.

La campaña Puertas que Unen la han puesto en marcha la Federación de Empresarios del Comercio (FEC) y la Federación de Hostelería de Burgos, con el apoyo del Cabildo, para lucir ese código en sus establecimientos como medio de apoyo, difusión y divulgación del proyecto.

"Este es un proyecto de todos, es un proyecto de nuestra ciudad, un patrimonio que tenemos que seguir intentando que se mejore. Es bueno para el momento y es bueno para la ciudad", ha comentado esta mañana Consuelo Fontecha, presidenta de la FEC.

"La Catedral es un ser vivo. Y como burgalés me siento orgulloso de dejar mi impronta como lo hicieron otros antes que nosotros", ha apuntado Fernando de la Varga, presidente de los hosteleros. "Después del revuelo que se ha creado, en cierto modo injustificado, queremos que los burgaleses entiendan el concepto y el significado del diseño y el cambio de las puertas. Es una campaña informativa pensando en el beneficio económico que pueden traer las puertas", ha añadido. "Las puertas ya han suscitado interés. No sabemos si la polvoreda es necesaria, pero ya veremos. Lo que sí sabemos es que mucha gente tiene ganas de ver esas puertas. Hay que dar la oportunidad de verlas más allá de ese primer boceto porque uno de sus fuertes es el artista. No podemos dejar pasar esta oportunidad para la ciudad", ha insistido Fontecha.

El presidente del Cabildo, Vicente Rebollo, ha explicado la iniciativa como un modo "de acercar la Catedral a los ciudadanos" para que "se sientan protagonistas del templo en el siglo XXI".

La página web que explica el proyecto también indica cómo participar en la campaña de micromecenazgo. En este sentido, Vicente Rebollo no ha aclarado a preguntas de la prensa cuál es el fondo que ya se ha recaudado.

Respecto a la puertas en sí, el presidente del Cabildo ha vuelto a insistir en que trabajan en la redacción del nuevo proyecto, aunque no tienen fecha y tampoco prisa. A la vez ha asegurado que ya hay una puerta fundida y otra que está en la fundición, por lo que solo restaría por diseñar y acabar la puerta central. "Las dos cosas van en paralelo: por un lado la elaboración del proyecto y por otro se generan las puertas". Lo que no ha quedado claro es cuáles son los cambios que quieren acometer para que el proyecto cuente con el beneplácito de la Unesco y con el permiso de Patrimonio de la Junta, sobre todo cuando dos de las tres puertas ya están acabadas. "Ya lo hemos dicho e insistimos: no queremos perder el título de la Unesco, así que nos ajustaremos a los que nos digan", ha afirmado.