"Yo empecé cuando solo tenía dos años"

El episodio dio mucho que hablar. Santiago Segura y Toni Acosta visitaban El Hormiguero, acompañados por una jovencísima actriz, Luna Fulgencio, cuya presencia se anunciaba casi testimonial. Hasta que Pablo Motos le preguntó: «¿Hay algún chico o algún famoso que te guste?» Como tardaba en contestar, Motos le dio pistas: «Antonio Banderas, Mario Casas». «No sé... Blanca Suárez», respondió entonces la aludida. «Como actriz», apuntó Motos. Y entonces, intervino Santiago Segura: «¿A qué te referías?» Motos lo aclaró: «No tienes novio ni nada». Y entonces Luna se echó a reír: «¡que tengo nueve años, no veintiséis!»

Ha pasado el tiempo, y siguen recordándoselo. «Me encantó ir al Hormiguero, porque es mi sueño desde que era pequeña. Y cuando me dijeron que iba a ir me quedé impactada. Pero eso, me salió solo porque es lo que yo pienso».

Obviamente, el eco obtenido fue mejor que cualquier campaña de promoción ideada por un genio de la mercadotecnia, de pronto, el nombre de Luna Fulgencio (Madrid, 2011) estaba en boca de todos. Ahora, la niña que enamoró a media España publica un libro, Los Sueños de Luna Fulgencio (HarperKids), un diario ilustrado en el que cuenta su día a día en el colegio, cómo son los rodajes, cómo compaginar una carrera de actriz con los estudios… cosas todas sobre las que hemos hablado con ella.

«Yo empecé cuando era pequeña, cuando solo tenía dos años. Le pedía a mi madre: Hazme una foto aquí, otra aquí. Y las vecinas, los amigos, siempre le decían a mi madre: Pero, ¿por qué no la llevas a algún lado?» Había también una prima, «que es muy guapa, tiene los ojos azules y el pelo rubio», que iba a hacer un anuncio de pañales. «Y cuando mi prima y mi tía fueron al anuncio, mi prima dijo que no lo quería hacer. Y mi tía le dijo a mi madre: ¿Por qué no lo intentas con Luna, a ver si ella quiere?»

Primero fueron anuncios, luego catálogos, y después ya series. Y pelis. Y Santiago Segura. Algo hizo clic cuando le dijeron que iba a trabajar en Padre no hay más que uno.

Luna vive en Parla, y allí va al colegio, aunque se salta las clases con cierta frecuencia, y según comenta, «cuando vuelvo al cole me ponen los exámenes, pero lo llevo muy bien». Acaba de regresar de Sevilla, donde ha estado un mes, rodando Héroes de barrio.

Luna viaja siempre con su familia. En principio, su madre, Laura, aunque a veces ha habido que movilizar a los abuelos. Mucho trajín, porque no es la única artista de la familia, su hermano Rubén también actúa. De hecho, están a punto de trabajar juntos por primera vez en El refugio y que van a rodar en Granada, «la tierra de mi abuelo».