Los heavys enchufan los bafles

Si la música no se oye, a veces es cuestión de subir el volumen. Los 90 socios de Metal Castellae están dispuestos a poner amplificadores, si hace falta, para que la música y la cultura heavy sea conocida por un amplio sector de la sociedad. Y no crean que se amedrentan por una pandemia ni aunque ésta llegara justo después de que crearan una peña, Blusas del Metal, que iba a tener su propia cabalgata en los Sampedros del año pasado, o cuando pensaban celebrar el quinto aniversario del Zurbarán Rock doblando la duración del evento.

Tampoco va a silenciarles que el festival que saca el heavy a la calle no puede celebrarse por segundo año consecutivo. La quinta edición se resiste, aunque mantiene intacto el cartel, los dos días de música y el emplazamiento(el parque de San Agustín). «Lo aplazamos a julio de 2022 porque es imposible mantener su espíritu», sostienen desde Metal Castellae.

«El objetivo del festival es acercar el heavy metal a todo el mundo y para eso necesitamos que sea un evento sin entrada y al aire libre para que acuda público también a curiosear, que vean que es una cultura más asequible de lo creen», apuntan. A día de hoy no se puede cumplir eso con las restricciones sanitarias y tampoco resulta fácil asumir el coste porque, aunque sea autogestionado, cuentan con patrocinadores que en muchos casos pertenecen a un sector tan castigado como es el de la hostelería. «Ytiramos de nuestra propia barra, pero con el planteamiento actual no podemos llevarlo a cabo».

Pese a ello, decíamos, no se resisten a que su música no se escuche. Y los socios de Metal Castellae preparan un evento que hará que se hable de los heavys en cualquier rincón de la provincia. «Queremos lanzar un modelo alternativo de festival. Sería otro formato, para interior o exterior, con aforo limitado y sentados, y querríamos hacerlo después del verano para que la situación de la pandemia sea mejor», subrayan. No quieren desvelar mucho más porque están seguros de que cuando se anuncie «va a resultar revolucionario; es algo que no se ve habitualmente». «No podemos decir más -insisten- salvo que es algo muy novedoso».

Para enchufar los bafles a todo trapo buscan financiación. «Barajamos mejor un recinto cerrado porque es más fácil controlar los aforos, pero ya veremos si conseguimos apoyo de la administración», apuntan dejando entrever que necesitarían ayuda para asumir el coste de alquiler del Fórum. «Es una forma novedosa y atractiva de divulgar esta cultura. Sabemos que muchas personas no vinculadas al heavy y al rock van a sentir curiosidad por conocerlo. Y es un modo también de promocionar la ciudad, que es otro de nuestros objetivos», añaden quienes están detrás de la organización del Concurso de Bandas de Las Candelas o el programa de radio La puerta de Gehena.

Los socios de Metal Castellae están convencidos de que todo el mundo es heavy, aunque muchos no lo saben. Y en la tarea de entrenar el oído están. Así que suban el volumen y déjense llevar por la música.