El comercio inicia su recuperación mirando a las rebajas

El comercio minorista de Castilla y León comienza a ver la luz al final de un largo túnel. Un brillo aún tímido pero que sirve para que el sector encare con optimismo las rebajas de verano, las primeras que celebrarán desde el inicio de la pandemia con «relativa normalidad». Al menos así lo asegura la presidenta de la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León (Conferco), Rosario Sanz, que, no obstante se muestra realista y reconoce que «no se si nos dará para cubrir todo lo que hemos perdido estos meses». Buenas sensaciones en el sector que vienen alentadas por las últimas cifras conocidas de ventas y ocupación en Castilla yLeón en abril, que reflejan un crecimiento del 0,5 por ciento en la ocupación. Mientras, en el caso de las ventas, la cifra se dispara hasta casi el 40 por ciento en el la comparativa interanual, ya que el mes de abril del pasado año fue el primero de confinamiento completo. En lo que se refiere a la variación respecto al mes de marzo, descendió un ligero siete por ciento, aunque desde la patronal del comercio minorista le restan importancia.

Un sector que, a pesar de no haber sufrido la cascada de cierres que asoló a centros comerciales, gimnasios y hostelería durante la segunda y tercera ola, si que se ha visto duramente castigado por la pandemia y la masificación del comercio online. «Se calcula que se han cerrado sobre el 17 por ciento de locales comerciales que había en Castilla y León», reconoce Rosario Sanz, que señala que, pese a haberse quedado fuera de las restricciones de la Junta, «si nos ha afectado la falta de movilidad y normalidad». «A pesar de estar abiertos, al no haber demanda y vivir en un ambiente enrarecido no se ha creado una necesidad de compra», explica la presidenta de la patronal.

Una caída en la demanda que ha afectado de forma más incisiva a los comercios dedicados a la moda, que han arrojado pérdidas del 50 por ciento. «Somos el reflejo de la actividad ciudadana, cuando esta se restringe y se anula, nosotros lo pagamos y notamos», añade. Es por ello que, aprovechando los vientos de cola del fin de las restricciones y el estado de alarma, y la reactivación del turismo, los comerciantes tienen la vista puesta en las rebajas que comenzarán a finales de mes o principios de julio, para que ejerzan de trampolín e impulsen definitivamente la recuperación del sector.

No obstante, hacen un llamamiento a las administraciones públicas par que las ayudas directas anunciadas lleguen.«Ni elGobierno ni la Junta, hemos tenido cuatro ayudas contadas y en el mejor de los casos no llegan ni a 1.000 euros», lamenta, al tiempo que reconoce que «hemos tenido que tirar de ahorros y créditos para sobrevivir».