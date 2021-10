Ricky Rubio cae en su vuelta a Phoenix

El base español Ricky Rubio no ha podido celebrar con una victoria su regreso a Phoenix, tras caer esta madrugada con Cleveland Cavaliers ante los Suns (101-92), en una jornada NBA en la que Santi Aldama también sucumbió ante Miami Heat (103-129) y en la que los hermanos Hernangómez no dispusieron de minutos.

En su vuelta a Arizona, donde militó en la temporada 2019-20, como visitante, el de El Masnou pagó el esfuerzo de la noche anterior ante Los Angeles Lakers y aportó 8 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 1 recuperación de balón en los 25 minutos que estuvo en la cancha saliendo desde el banquillo.

Los 'dobles-dobles' de DeAndre Ayton (17 puntos y 12 rebotes) y de Chris Paul (16 tantos y 10 asistencias) guiaron a los locales, que endosaron a los de Ohio (3-4) su segunda derrota consecutiva.

Mientras, Santi Aldama jugó su segundo partido NBA con Memphis Grizzlies, aunque no pudo disfrutar del triunfo ante Miami Heat, que apoyados en Jimmy Butler (27 puntos) y en 21 triples doblegaron a los de Tennessee (103-129). El alero canario jugó seis minutos en los que anotó dos puntos -en tiros libres- y capturó un rebote.

Por su parte, Juancho Hernangómez no pudo participar, por decisión técnica, de la derrota en la prórroga de Boston Celtics ante Washington Wizards (115-113), como tampoco pudo hacerlo su hermano Willy con New Orleans Pelicans, que cayeron ante New York Knicks (117-123).