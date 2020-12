Frías cerrará al tráfico 2 calles para seguridad de vecinos

La gran cantidad de vehículos, vecinos y turistas que se aglutinan en las calles de Frías, sobre todo a partir de primavera y hasta bien entrado el otoño, ha generado que el Ayuntamiento decida cerrar las vías principales de la ciudad, la del Mercado y Obdulio Fernández, para garantizar la seguridad y el bienestar de los peatones. La ordenanza entra en vigor ya aunque la medida se mantendrá, en principio, desde Semana Santa hasta el 15 de octubre, con posibilidad de alargarse en el tiempo.

El equipo de gobierno ha luchado por sacar adelante tal normativa e intentar así conseguir una mayor protección del medio ambiente y de la zona histórica del municipio, la revitalización sociológica y mejorar el bienestar social. «En definitiva, garantizar una vida más cómoda afrontando las situaciones que se presentan como conflictivas y que son las labores de carga y descarga, las reservas de espacios de aparcamiento, el otorgamiento de las licencias de vado, la retirada de vehículos abandonados y en el ámbito del tránsito de personas el establecimiento de zonas peatonales en ambas calles del centro», declara Elena Santamaría, concejala del Consistorio.

Así, a partir de la próxima Semana Santa quedará prohibida la circulación de vehículos en las céntricas vías de lunes a domingo, en horario de 12 a 17 y de 19 a 23 horas. El resto del año queda libre de limitaciones, por el momento, para la circulación. Asimismo, la autoridad municipal podrá ordenar la retirada de obstáculos cuando no se haya obtenido la correspondiente autorización, u obtenida no se haya procedido al pago de la correspondiente tasa, en el momento en el que cesen las circunstancias que motivaron la colocación o al sobrepasar el plazo autorizado o no se cumplan las condiciones fijadas en la autorización.

Respecto a la carga y descarga, desde el Ayuntamiento declaran que era necesario regular un horario puesto que en época estival o los fines de semana se llegan a formar verdaderos atascos en espacios estrechos, en los que se ubican las terrazas de establecimientos hosteleros y los comercios, llegando a entorpecer el paso de los vecinos y turistas. Al tratarse de una de las localidades más visitadas de la provincia burgalesa, sobrepasando los 80.000 viajeros anuales, el equipo de gobierno local ha tomado estas medidas.

Las operaciones de carga y descarga deberán realizarse en los horarios establecidos en la normativa aprobada por el Ayuntamiento «evitando, en la medida de lo posible, molestias y ruidos a los residentes así como a los viandantes. Igualmente, se prohibe terminantemente que los repartidores de envases metálicos tengan unos contra otros, o arrastren por el suelo la carga, siendo siempre responsabilidad del repartidor si se produjesen daños, así como el mantenimiento de la vía pública en condiciones de ornato, limpieza y decoro», explica Santamaría.

Igualmente, los turismos, furgonetas o camiones de reparto deberán alinearse paralelamente a la acera contra su borde, con la delantera en sentido de la circulación general, excepto en el caso de señalización de zonas en batería. «Con esta ley queremos también evitar que las mercancías se depositen en la calle, sino que se trasladen del vehículo al inmueble o local de seguido», aclara.

Aparcamiento. Las labores de construcción de un nuevo aparcamiento de unas 200 plazas continúan. Para el pasado verano el Ayuntamiento invirtió 65.000 euros con el fin de adecentar la zona y que un centenar de vehículos tuvieran acceso a estacionar, una labor difícil en Frías dependiendo de la época del año. Una vez finalizado el proyecto en 2021 la ciudad contará con unas 300 plazas de páking gratuito.

Santamaría recuerda que queda prohibido aparcar autobuses, camiones, cabezas tractoras, remolques y semiremolques «en todo el casco urbano del municipio, excepto en los lugares habilitados para ello».