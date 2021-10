El PP niega que el adelanto electoral se trate en Valencia

La sombra de un hipotético adelanto electoral en Castilla y León volvió a sobrevolar ayer la Junta de Portavoces de las Cortes, máxime ante la celebración hoy de la Convención Nacional del PP en Valencia, y donde Fernández Mañueco será uno de los intervinientes. La comidilla que se lleva mascando desde que hace tres semanas PP y Ciudadanos votaran de forma separada en la PNL socialista de la reforma sanitaria sigue arrastrándose, y no son pocas las veces que tanto presidente como vicepresidente han sido cuestionados al respecto. No obstante, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes, Raúl de la Hoz, negó ayer que en la Convención Nacional del PP que se celebra este fin de semana en Valencia se aborde un posible adelanto electoral en la Comunidad. Tras la Junta de Portavoces, De la Hoz garantizó ante los medios que este asunto no se tratará en el foro nacional del Partido.

Una postura que también postuló el procurador del Grupo de Ciudadanos y portavoz parlamentario, David Castaño, que aseguró que no cree que el Partido Popular decida adelantar las elecciones autonómicas en Castilla y León después de la Convención Nacional que el partido cierra este fin de semana en Valencia. Castaño insistió en preguntar por qué debería Castilla y León ir a un escenario de adelanto electoral, tras quedarse con «lo realmente importante» y eliminar «todo el ruido mediático». El portavoz ‘naranja’ argumentó que no existe un problema de gobierno y que la Junta cuenta con unos presupuestos aprobados.

Desde el lado de la oposición, la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, aseguró que Castilla y León requiere en este momento estabilidad en sus instituciones para aprovechar la oportunidad, que en su opinión, suponen los fondos europeos. «No tenemos ningún miedo a un adelanto electoral», advirtió, no obstante la socialista. «El momento y lo que requiere Castilla y León es todo lo contrario», dijo ante la cantidad ingente de fondos que llegarán como no lo había hecho «jamás». «El dinero está y está en Castilla y León», dijo para reclamar que se aproveche para impulsar transformaciones. De esta forma, según informa la Agencia Ical, la socialista planteó cómo su partido va a negociar los presupuestos del próximo año con quien es «incapaz» de cumplir los acuerdos que firma.

De la Hoz (PP) deja otro ‘recado’ a Igea

Raúl de la Hoz (PP) reconoció ayer que su formación está trabajando para contar con los mejores «presupuestos posibles» para 2021 y que está dialogando con otras fuerzas políticas. «Algunos lo están haciendo de forma más discreta que otros», dijo después de que el vicepresidente Francisco Igea avanzara el jueves la buena marcha de los contactos con Por Ávila, que cuenta con un procurador en la cámara. Así, De la Hoz sostuvo que el Gobierno autonómico trabaja «diariamente por avanzar en la estabilidad» del Ejecutivo y añadió que eso algunos lo hace «de forma más discreta que otros». Preguntado por si se refería a Igea, insistió: «Yo creo que he sido claro». Asimismo, el popular aseguró que el objetivo es contar con el «mayor número de grupos y partidos». En ese proceso, criticó que tanto el PSOE y Podemos hayan negado cualquier posibilidad de diálogo y valoró la disposición de otros partidos «más serios y respetuosos».