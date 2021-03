Las protestas cayeron a la mitad en 2020 por la pandemia

Probablemente el coronavirus diera motivos de sobra para movilizar a la sociedad, pero por razones evidentes el enfado que la mayor parte de la población podía sentir se tuvo que quedar en la intimidad del hogar durante la mayor parte de 2020. Llevábamos años en los que los colectivos sociales se estaban mostrando más combativos que nunca. Se alcanzó incluso el máximo histórico de manifestaciones en 2018, cuando se llegaron a superar las cifras de los peores momentos de la crisis económica. Las protestas por las pensiones y la histórica huelga del 8-M tuvieron sus réplicas en 2019 e incluso en 2020. De hecho, la marcha feminista fue la última antes de que se produjese el encierro. En total fueron 233 concentraciones comunicadas a la Subdelegación del Gobierno en un año tan complicado, la mitad que el ejercicio anterior.

Las expresiones durante la cuarentena, en forma de aplauso o de cacerolada desde los balcones cada tarde, demostraban que la sociedad no había dejado de movilizarse, sino que no podía expresar lo que sentía de una manera tradicional, en la calle. El enfado de una parte de la población quedó patente nada más comenzar la desescalada con la marcha por la ciudad de cientos de personas con la bandera de España al cuello. Una protesta gemela a las que comenzaron en el barrio de Salamanca de Madrid. Le siguieron dos en coche convocadas por Vox, una de ellas no autorizada por la Subdelegación del Gobierno (fueron dos las prohibidas en 2020), pero que finalmente permitió el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En coche, y también a pie, se manifestó la escuela concertada contra la nueva ley de Educación, conocida como ‘Ley Celaá, a finales del pasado año. Fue, de hecho, una de las movilizaciones más multitudinarias. Pero si un colectivo se mostró especialmente combativo desde que terminó el confinamiento fue el de los hosteleros. Decenas de empresarios y trabajadores del sector se han concentrado varias veces frente a la Delegación de la Junta para protestar contra las restricciones que han mantenido sus locales cerrados. Su reivindicación continúa en 2021.