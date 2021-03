El paro sube el doble entre los extranjeros

La crisis económica que está dejando la pandemia ha roto la tendencia a la baja que el paro llevaba registrando durante los últimos años. El parón de casi toda actividad y la incertidumbre que se ha generado entre las empresas ha sumado en tan solo un año 4.717 burgaleses a las listas del desempleo, lo que retrotrae el mercado laboral a niveles de mayo de 2016, en plena caída tras la crisis de 2008. El temporal que se desató hace ahora un año está afectando a todos los sectores, pero entre la comunidad de extranjeros que residen en Burgos la situación está siendo aún más complicada si cabe.

El número de parados de este grupo, según los últimos datos que el Ministerio de Trabajo ofrece, asciende hasta los 3.700, un 44% más que los 2.656 que se registraban en ese mismo mes hace un año. Ello contrasta con el aumento del 21% que ha sufrido el segmento de los ciudadanos españoles, que pasa de 16.416 a 19.998 desempleados. Es cierto que se trata de dos grupos con una diferencia abismal de integrantes, pero desde CCOO y UGT achacan la enorme diferencia a la precariedad de contratos que sufren los extranjeros.«A peores empleos, con una duración más corta y en sectores más inestables, mayor paro.Y son precisamente los ciudadanos extranjeros los que copan esos puestos», lamenta Ángel Citores, secretario provincial de CCOO.

A nivel nacional, la cifra de parados extranjeros se ha disparado casi un 37% en 2020 con 227.900 desempleados más que en 2020, según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). El porcentaje es algo inferior al que se ha producido en la provincia.No obstante, en el último mes, con la bajada del desempleo que registró Burgos, los extranjeros lograron ‘adelgazar’ las listas del ECyL en 116 personas con respecto a enero, aunque no lo suficiente para volver a los niveles previos a la pandemia. «Cuando el mercado laboral está como está a todos nos cuenta encontrar trabajo, y es cierto que en los últimos años los extranjeros están sufriendo», critica Pablo Dionisio Fraile, secretario provincial del sindicato UGT.

Mohamed consulta a diario el móvil en busca de cualquier empleo que salga, pero de momento no tiene suerte. - Foto: Luis López Araicoaño trágico. De los 527.900 nuevos parados que se registraron en el último ejercicio, cuatro de cada diez eran extranjeros. Su tasa de desempleo se situó al finalizar el 2020 en el 26,58%, casi 6,6 puntos más que a cierre de 2019 y casi el doble que la de los españoles (14,46%) según los datos de la EPA. Al fuerte incremento del desempleo que experimentaron los extranjeros en 2020 hay que sumar la destrucción de puestos de trabajo: los inmigrantes perdieron hasta 136.200 empleos en 2020 (-5,5%), situándose su cifra de ocupados en algo más de 2,3 millones de trabajadores.

«Cuando el empleo es fijo los ERTE están asumiendo parte de esos posibles despidos y hacen colchón, pero allá donde abunda la precariedad y los contratos temporales el resultado es acabar directamente en la calle», explica Ángel Citores, que incluye a los extranjeros en el grupo de las mujeres como dos de los segmentos de población con mayores dificultades para acceder a puestos de empleo fijo. «Está siendo un año muy complicado para todos», insiste Fraile. La «injusticia» en relación a la mayor tasa de contratos temporales entre extranjeros, admite Citores, se ejemplifica en la rotación o la concatenación de empleos.«Donde tendría que haber un puesto fijo e indefinido muchas empresas optan por encadenar cinco o seis temporales y así es imposible que los trabajadores prosperen», lamenta.

En el conjunto del sistema de la Seguridad Social, los empleados extranjeros representan en torno a un 10,8% del total del mercado laboral. Entre los inmigrantes afiliados, algo más de seis de cada diez proceden de países de fuera de la Unión Europea y el resto de países comunitarios (36,05%).

Amparo López Betancourt (Colombiana): «Mis contratos han sido para cubrir vacaciones o sustituciones»

En noviembre de 2001 Amparo López Betancourt llegó a España.Lo hizo con una carta de invitación a La Línea de la Concepción (Cádiz), donde estuvo cinco años hasta que fijó en Burgos su residencia.En los últimos 14 su currículum ha pasado de esta vacío a ocupar varios folios: ayudante de cocina en un restaurante, cuidado de personas mayores, limpieza, ayuda a domicilio, fábricas...

«En febrero empecé a cuidar de un señor mayor y a los quince días me quedé sin trabajo porque se lo llevaron a una residencia», apunta Amparo, que aprovecha el tiempo para formarse en una academia.«No me importaría volver al sector de la limpieza ahora que tienen trabajo», expresa. Sobre la precariedad que rodea a los extranjeros, la colombiana confiesa que tras años de contratos temporales se hartó.«Solo cubría sustituciones o vacaciones», sentencia.

Mohamed Chancha (Marroquí): «Estoy en paro desde noviembre.Busco trabajo donde sea»

Hace cuatro meses que Mohamed Chancha mira cada poco su teléfono móvil en busca de un mensaje que le cambie la vida.Este ciudadano marroquí se quedó en paro en noviembre, y desde entonces no encuentra un empleo.A sus espaldas, desde que llegó a España en 2008 -un año después a Burgos- ha estado empleado en el campo, en una panadería, en una empresa de aluminio o en un concesionario, pero sin continuidad.

A día de hoy solo tiene en el móvil y en la ayuda de la asociación Burgos Acoge los dos soportes para tratar de reemprender su vida.Tras él está su familia y alquiler del pequeño piso en el que viven.«Busco trabajo donde sea, lo mismo me da. Estoy buscando ofertas, las acepto pero luego no me llaman», lamenta.La precariedad es un sinónimo de los contratos que ha firmado desde que llegó a nuestro país, y espera que la situación pueda revertirse cuanto antes.